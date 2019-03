Bloco de Esquerda quer suspender novos alojamentos locais em Lisboa

O Bloco de Esquerda propôs nesta terça-feira a suspensão de novos registos de alojamento local em Lisboa, nas zonas da Baixa, Avenida da Liberdade, Avenida Almirante Reis, Colina de Santana e Graça. O objectivo do partido é impedir que haja novos registos em zonas onde pelo menos 10% das casas estejam destinadas a alojamento local; outra das propostas apresentadas é a criação de um gabinete que ajude a fiscalizar o sector.

O BE argumenta que o sector do alojamento local está dominado por “especuladores imobiliários, que acumulam várias habitações em arrendamento turístico” e quer apertar a medida que tinha já sido aprovada pela Câmara de Lisboa, que impedia a criação de novos alojamentos locais em zonas onde haja mais de 25% das habitações destinadas a este fim (Bairro Alto, Madragoa, Castelo, Alfama e Mouraria). O BE argumenta ainda que, proporcionalmente, Lisboa ultrapassa os registos de Airbnb existentes em Barcelona.

Para o Bloco, há um “impacto incontestável” do alojamento local em cidades como Lisboa, Porto ou Faro — e o maior desafio em Lisboa é “a grave crise habitacional, também resultado deste fenómeno”. “Nas casas que se transformam em alojamentos turísticos podiam morar famílias”, afirmam no documento da proposta.