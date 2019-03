Seixal convida a passeios gratuitos, incluindo de barco

O Seixal, que está a apostar fortemente no turismo - ainda há pouco foi "estrela” da BTL, a feira de turismo de Lisboa -, propõe para este ano uma série de passeios gratuitos. Até Novembro, há pelo menos um passeio por mês e o programa da autarquia inclui várias propostas, entre caminhadas e visitas guiadas, além de passeios no varino Amoroso, embarcação tradicional recuperada para navegação de recreio.

As visitas permitem “conhecer melhor o património em redor da baía”, explicam, incluindo-se o moinho de maré, o núcleo naval, os espaços da fábrica Mundet ou a Quinta da Fidalga.

O primeiro passeio é em Abril, dia 6: um percurso pedestre no sítio de Fernão Ferro/Lagoa de Albufeira, integrado na Rede Natura 2000. Em Maio chega a primeira possibilidade de dar uma volta no rio: dia 5, há visita guiada ao núcleo urbano antigo do Seixal, seguido de passeio no Tejo com visita ao Moinho de Maré de Corroios. Em Junho, dia 1, um passeio pedestre circular do moinho à Ponta dos Corvos, podendo aproveitar para espiar o sapal de Corroios e a praia da Ponta do Mato.

Já Verão adentro, em Julho (21), o passeio é pelo núcleo urbano do Seixal, com passeio em embarcação tradicional. Em Agosto (31), nova oportunidade de passear pelo Seixal e de navegar no Tejo até ao moinho. Já em Setembro (27), aproveitando as comemorações do Dia Mundial do Turismo, há visita à Mundet e parque urbano, almoço livre e ainda novo passeio no tejo até ao moinho,

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Outubro há dois passeios: a 6, o passeio será circular pelo núcleo urbano antigo do Seixal (Quinta da Trindade, Azinheira, Centro de Estágios do Sport Lisboa e Benfica, Bairro Novo, Avenida Albano Narciso Pereira e Mundet); dia 26, uma visita especial à Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços. Em Novembro (16), novo passeio pelo núcleo urbano antigo e oportunidade de visitar o núcleo naval e a Quinta da Fidalga/Oficina de Artes Manuel Cargaleiro.

Todos os passeios são gratuitos e incluem seguro, bastando inscrever-se através do Gabinete de Desenvolvimento Económico e Turismo: online no site de serviços da autarquia (escolha Turismo e depois Marcação de Visitas Turísticas), pelos telefones 212275732 e 915335347 ou por email para [email protected].