Contas públicas a caminho do equilíbrio com défice de 0,5% em 2018

O défice público do ano passado caiu para 0,5% do PIB, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor registado fica 1121 milhões de euros abaixo da meta definida inicialmente no OE para 2018 e revela que as diversas revisões em baixa entretanto realizadas pelo Governo foram afinal demasiado modestas.

No notificação enviada pela autoridade estatística portuguesa a Bruxelas no âmbito do Procedimento por Défices Excessivos, o défice das Administrações Públicas acabou por se cifrar em 912,8 milhões de euros, um valor que representa 0,5% do PIB.

Foi assim superada em 0,6 pontos percentuais a meta definida no Orçamento do Estado inicial para o défice público, que era de 1,1% do PIB. De igual modo, a meta revista de 0,7%, apresentada pelo Governo no passado mês de Outubro (quando entregou a proposta de OE para 2019) também acaba por ser ultrapassada. Mais recentemente, o ministro das Finanças, Mário Centeno, tinha dado indicações de que o défice poderia ficar próximo dos 0,6% do PIB.

Em valores absolutos, o défice acabou por ficar 1121,2 milhões de euros abaixo dos 2034 milhões de euros previstos inicialmente no OE 2018 e 543,7 milhões abaixo do valor revisto em Outubro de 1456,5 milhões.

O INE revela ainda que a dívida pública em 2018 se cifrou em 121,5% do PIB. A meta estabelecida pelo Governo no OE 2018 era para este indicador de 123,5%, pelo que há também aqui uma descida. Em Outubro, contudo, o objectivo tinha sido revisto para 121,2%, um valor ligeiramente mais baixo do que o agora registado.

Os resultados oficiais agora divulgados pelo INE podem vir a ter influência nas metas para este ano que deverão ser revistas pelo Governo em Abril quando apresentar o Programa de Estabilidade. No OE 2009, a estimativa de défice em 2019 é de 0,2% (385,1 milhões de euros), mas esse resultado era projectado partindo de um valor de 0,7% em 2018.

Tendo em conta os resultados agora conhecidos para 2018, um cenário de eliminação do défice já em 2019 torna-se mais provável, se o Executivo quiser manter o ritmo de melhoria do saldo orçamental que está programado. Recentemente, Mário Centeno deu a entender que o défice estrutural (que retira da equação os efeitos da conjuntura e as medidas de carácter extraordinário) poderia ser de zero já este ano.

Para já, na notificação enviada a Bruxelas, o Ministério das Finanças (que é o responsável pelas previsões para 2019 aí inscritas) continua a apontar para um défice público de 0,2%.

Este défice abaixo do esperado, dificilmente terá uma recepção entusiástica por parte dos partidos à esquerda e à direita do PS. A esquerda tem acusado o Governo de ter “centenas de milhões de euros” e não os investir, crítica que até pode ganhar mais argumentos com os resultados registados. A direita tem defendido que o Governo está a beneficiar de factores conjunturais para conseguir estes brilharetes orçamentais e a sacrificar o investimento, sem realizar mudanças estruturais.