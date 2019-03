Carga fiscal atingiu novo máximo em 2018

O indicador de carga fiscal registado na economia portuguesa cresceu no ano passado ao contrário do que previa o Governo e registou um novo máximo na série calculada pelo INE.

De acordo com os dados das contas públicas de 2018 publicados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a carga fiscal (calculada como a soma da receita obtida pelo Estado com impostos e contribuições sociais, excluindo as contribuições sociais imputadas dos empregadores) atingiu, de acordo com as contas do PÚBLICO utilizando os dados do INE, um valor equivalente a 35,4% do PIB.

Este resultado bate o anterior máximo de 34,4% que tinha sido registado em 2015 em 2017. A subida da carga fiscal em 2018 acontece apesar de, no Orçamento do Estado para 2018, o Governo ter antecipado até uma ligeira descida deste indicador para 34,3% do PIB.

Este aumento da carga fiscal tem sido um argumento utilizado frequentemente pela oposição ao Governo para criticar a política orçamental seguida por Mário Centeno. O ministro das Finanças tem respondido ao longo dos últimos anos dizendo que o aumento do indicador de carga fiscal se deve, não ao agravamento de taxas dos impostos, mas sim ao aumento do nível do emprego e ao aumento do consumo, por exemplo, por via do turismo, a um ritmo mais acelerado do que o crescimento da própria economia.

Isso faz, diz Centeno, com que o peso das receitas com contribuições sociais e com o IVA no PIB aumentem, mesmo sabendo que não houve agravamentos de taxas a esse nível.