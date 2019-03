O jovem jogador que quis falhar um penálti por fair-play

Depois de mais um drible pelo lado esquerdo para o meio da área, Beknaz Almazbekov estava pressionado por um adversário já dentro do grande rectângulo e acabou por cair ao relvado. A árbitra apontou para a marcar dos 11 metros e apitou: era grande penalidade para a equipa de sub-14 do Galatasaray. Mas chamado a converter, o jovem jogador rematou sem grande preparação para fora, o jogo prosseguiu e todos em campo aplaudiram — tal como o mundo do futebol, que enalteceu o gesto de fair-play e desportivismo.

O momento aconteceu num jogo de sub-14 entre o Galatasaray e o Istanbulspor, ambos clubes da Turquia. A equipa da casa acabou por vencer o encontro por 3-0.

Natural do Quirguistão, Beknaz Almazbekov é avançado, tem apenas 13 anos e já é o capitão desta equipa do Galatasaray. O adolescente reconheceu que tinha escorregado e que a juíza da partida decidiu mal.