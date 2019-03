Presidente do México quer que o rei de Espanha peça desculpa pela conquista

A polémica em torno dos 500 anos da chegada de Hernán Cortés ao México já estava instalada há muito nos meios espanhóis, mas acaba de conhecer um novo episódio, ao ser tornada pública uma carta que o Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, enviou ao rei de Espanha, Felipe VI, instando-o a que “reconheça e peça perdão” pelos excessos cometidos pelos espanhóis durante a conquista do seu país.

De acordo com os diários El Mundo, El País e ABC, uma outra carta semelhante terá sido enviada também ao Papa Francisco. Ambas têm a data de 1 de Março.

Segunda-feira à noite, o Governo espanhol emitiu um comunicado em que “rejeita com toda a firmeza” o conteúdo da carta, lamentando profundamente que tenha sido tornado público. “A chegada, há 500 anos, dos espanhóis a actuais terras mexicanas não pode ser julgada à luz de considerações contemporâneas”, continua o comunicado da Moncloa.

Além das cartas que agora chegam ao conhecimento da opinião pública, López Obrador fez também um pequeno filme no sítio arqueológico maia de Comalcalco, um dos mais importantes do país em termos simbólicos, em que fala das cartas que enviou para Madrid e para o Vaticano, assim como do contexto histórico e das consequências da conquista.

Nesse vídeo, em que tem ao seu lado a mulher, Beatriz Gutiérrez Muller, formada em História, o Presidente mexicano diz que enviou as duas cartas “para que se peça perdão aos povos indígenas pelas violações daquilo que hoje conhecemos como direitos humanos”. E continua: “Houve matanças, imposições. A chamada ‘conquista’ fez-se com a espada e com a cruz. Vamos reconciliar-nos mas, primeiro, peçamos perdão. Eu também vou fazê-lo porque, depois da colónia, também houve muita repressão contra os povos indígenas.”

López Obrador e a mulher explicam ainda neste vídeo de quase sete minutos publicado na rede social Twitter que foi perto de Comalcalco que decorreu a Batalha de Centla (15 de Março de 1519), a primeira entre as tropas de Cortés, o conquistador espanhol, e os maias, que saíram derrotados.

Chame-se “conquista”, “descoberta” ou “encontro” à chegada dos espanhóis ao país, continua o Presidente para que não restem dúvidas, “o certo é que houve uma invasão”. E, assim sendo, para que 2021 possa ser verdadeiramente o “ano da reconciliação dos povos” — é também o ano em que se festeja o bicentenário da independência do México — Madrid e a igreja católica têm de reconhecer os abusos cometidos no país, defende.

A carta dirigida ao rei foi enviada via Ministério dos Negócios Estrangeiros e chegou a Espanha dois meses depois de o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, ter visitado o México, convertendo-se no primeiro líder estrangeiro a encontrar-se com López Obrador na qualidade de Presidente.

Nada fazia prever, escreve a imprensa espanhola, estes desenvolvimentos, que criam grande desconforto no meio diplomático e que vêm juntar-se a outras polémicas recentes envolvendo o passado histórico do país, que têm vindo a ser usadas como armas de arremesso político contra Sánchez, tendo em vista as eleições legislativas, marcadas para 28 de Abril. Uma delas toca Portugal, já que envolve a primeira viagem de circum-navegação, iniciada sob o comendo do navegador Fernão de Magalhães.