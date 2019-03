Sem boicote à vista, Conan Osiris foi a Israel

Conan Osiris está em Israel. A KAN, a estação pública de televisão israelita, que organiza a edição deste ano da Eurovisão, confirmou-o num grupo de Facebook alusivo ao concurso. Publicou uma fotografia do intérprete de Telemóveis, o vencedor da final do Festival da Canção de 2019 e representante português na Eurovisão, com Kobi Marimi, o representante israelita que defenderá Home. O cantor israelita também publicou, na sua conta de Instagram, uma Instagram Story com uma fotografia dos dois, a dizer “bem-vindo a Israel”. A informação foi avançada pelo site português ESCPORTUGAL, alusivo à Eurovisão.

Esta semana, os concorrentes estão a gravar os seus postais de apresentação na Eurovisão, que este ano decorre entre 14 e 18 de Maio em Telavive. Portugal actua na segunda parte da primeira semifinal, a 14 de Maio. Na conta de Twitter oficial da edição de 2019 têm sido publicados vídeos e imagens de alguns dos músicos com que Conan Osiris se vai defrontar.

Desde que, no início do Março, Telemóveis foi escolhida para representar Portugal, os apelos a um boicote por parte do compositor e intérprete da canção foram-se sucedendo. Primeiro foi o Comité de Solidariedade com a Palestina, em parceria com o SOS Racismo e as Panteras Rosa. Mais recentemente, Roger Waters, o músico ex-Pink Floyd, divulgou nas redes sociais que tinha escrito a Conan Osiris para este não ir a Telavive, mas não tinha obtido resposta.