Ministério Público acusa viúva de triatleta de homicídio e quer que seja impedida de herdar os seus bens

O Ministério Público acusou esta segunda-feira a viúva do triatleta Luís Grilo, Rosa Grilo, e um funcionário judicial com quem esta mantinha um relacionamento extraconjugal de “homicídio qualificado agravado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida”. A informação foi divulgada esta segunda-feira numa nota publicada no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, em que se adianta que o Ministério Público quer que Rosa Grilo seja impedida de herdar os bens do marido e que o seu amante seja suspenso de funções. Para isso é pedida a aplicação de duas penas acessórias aos suspeitos, a primeira de declaração de indignidade sucessória e a segunda de suspensão de funções.

“No essencial está indiciado que a arguida, casada com a vítima, iniciou relacionamento amoroso extraconjugal com o co-arguido, tendo ambos combinado e planeado tirar a vida” a Luís Grilo “mediante o uso de arma de fogo, o que fizeram, entre o fim do dia 15.07.2018 e o início do dia seguinte, no interior da residência do casal”, lê-se na nota. E acrescenta-se: “Por forma a ocultar o sucedido, ambos os arguidos transportaram o cadáver da vítima, para um caminho de terra batida, distante da residência, onde o abandonaram”.



A nota indica igualmente que o Ministério Público de Vila Franca de Xira pediu a nomeação de curador especial para o filho menor do casal e deduziu em sua representação um pedido de indemnização civil contra ambos os arguidos.

Luís Grilo, que vivia em Vila Franca de Xira, desapareceu a 16 de Julho do ano passado, tendo o seu corpo sido encontrado já em avançado estado de decomposição, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, a mais de 130 quilómetros da sua casa. Em finais de Setembro, a mulher e o seu amante foram detidos por suspeita de homicídio, tendo aguardado o decurso da investigação em prisão preventiva.

Esta segunda-feira terminava o prazo de seis meses para que o Ministério Público deduzisse acusação, pois, caso isso não acontecesse, os arguidos teriam de ser postos em liberdade.