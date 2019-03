Houve menos transplantes em 2018, mas número de doentes em espera também diminuiu

O número de doentes à espera de um transplante em Portugal diminuiu no ano passado 3%. Um total de 2186 pessoas aguardavam por resposta. No entanto, o número de órgãos transplantados também desceu: foram 757 em 2018, quando tinham sido 806 em 2017.

A coordenadora nacional de transplantação, Ana França, ressalva que essa diminuição “é relativa”, uma vez que a doação de órgãos é imprevisível e variável. “Esta análise nunca pode ser feita num mês ou num ano”, mas sim num lapso de “cinco a 10 anos”.

A contribuir para a descida do número de órgãos transplantados, estão vários factores, como a idade média dos dadores ou a evolução das técnicas de tratamento. Nesta segunda-feira, na apresentação do relatório de actividade da doação e transplantação de órgãos, tecidos e células em 2018, a responsável do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) referiu que a idade média do dador de órgãos em Portugal subiu para 57,3 anos, atingindo um pico, quando tinha sido de 53,6 em 2017 e de 55,1 em 2016. Este dado acompanha uma tendência de envelhecimento da população portuguesa.

Aos jornalistas, no final da sessão que decorreu no IPST de Coimbra, Ana França explicou que, com o aumento da média de idades, “a possibilidade de transplantar doentes a partir destes dadores é muito menor”. Assinalou igualmente a descida dos acidentes de viação como factor.

Presente na apresentação, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que os dados sobre transplantes não deixam reflectir “a tendência generalizada do envelhecimento da população”. Refere também que, por outro lado, “há uma evolução na terapêutica em algumas áreas, como a hepatite C ou a paramiloidose, que têm conduzido a uma menor necessidade de transplantação”.

No entanto, Ana França entende que há alterações legislativas que podem fazer com que haja um sistema de transplantações mais eficaz e um alargamento da base de dadores. Dá o exemplo das situações de paragem circulatória, que tem cinco categorias, sendo que a lei restringe a colheita de órgãos à segunda categoria. “Temos de ter abertura legislativa no sentido de os clínicos e os profissionais de saúde poderem ter oportunidade de aplicar todas as categorias”, defende, acrescentando que Ordem dos Médicos “já se mostrou aberta”.

76 doentes morreram

Em 2018, 76 doentes morreram quando aguardavam dador compatível, o que significa 2,9% do total dos pacientes em espera. “Comparando com os números internacionais, é um número baixo”, contextualiza Ana França.

No caso dos doentes renais, 53% são transplantados em menos de dois anos. Há, no entanto, uma taxa de 7,5% que têm de esperar mais de cinco anos. Nesta percentagem enquadram-se, geralmente, situações de segundos e terceiros transplantes, que “acabam por ter muita rejeição” ao novo rim, refere França. “Esses doentes terão que ser alvo de medidas que estamos a trabalhar com a Sociedade Portuguesa de Transplantação.”

De acordo com Marta Temido, a performance dos hospitais deve ser motivo de análise. “Os hospitais mais de fim de linha, como os universitários, têm resultados muito assimétricos”, descreve. De facto, centros hospitalares universitários como o de Coimbra e o de São João, no Porto, tiveram 57 e 36 dadores, respectivamente, estando no topo da lista. O Centro Hospitalar Universitário do Porto teve 8 dadores em 2018. “Essa é uma das áreas que deve motivar, em termos de organização, a nossa atenção e nosso empenho”, afirma Marta Temido.