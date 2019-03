Sondagem sobre europeias mostra PSD a subir 50% em dois meses

Pode ser um sinal de que a guerra da campanha eleitoral está de facto a aquecer: em dois meses, a intenção de voto no PSD nas europeias subiu perto de 50%, de 19,8% (em Janeiro) para 29,1%, de acordo com uma sondagem da Aximage para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã divulgada nesta segunda-feira.

Na sondagem de Fevereiro, feita em cima do anúncio de que o eurodeputado Paulo Rangel voltaria a encabeçar a lista do PSD a Bruxelas, os sociais-democratas tinham 24,4% das intenções de voto. Nessa altura, o PS também ainda não tinha anunciado que Pedro Marques seria o rosto principal da candidatura socialista.

A par desta subida expressiva dos sociais-democratas, o PS mantém-se exactamente no valor de Fevereiro, com 34,1% (em Janeiro tinha 32,6%). A CDU recupera o terceiro lugar ao Bloco, passando dos 8,3% para 9,2%, enquanto os bloquistas se ficam por 7,6% (tinham 9,2% há um mês). E o CDS está em queda desde Janeiro (8,4%), fixando-se agora as intenções de voto em 7,3% (em Fevereiro tinha 8,1%).

O Aliança e o PAN também sobem e ficam agora muito perto – o primeiro consegue 2% e o segundo 1,9%.

De acordo com estes valores, a projecção de deputados mostra que o PS pode ter oito a nove lugares no Parlamento (hoje tem oito), o PSD poderá subir para sete ou oito (dos actuais seis), a CDU perde um e baixa para dois eurodeputados, o Bloco recupera um e fica com dois, o CDS elegeria um a dois. Mas os valores do Aliança e do PAN não chegam para eleger representantes no Parlamento Europeu.

A Aximage aponta para uma abstenção de 55%, brancos e nulos na ordem dos 5,4% e uma fatia de 3,4% de indecisos. O estudo envolveu 600 entrevistas efectivas por telefone e foi realizado entre os dias 9 e 13 de Março. A margem de erro é de 4%.