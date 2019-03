Rio admite contagem faseada do tempo congelado aos professores em conjunto com acesso à reforma

O presidente do PSD não especificou a forma como a sua bancada vai querer que as condições fiquem previstas na letra da lei — e isso faz toda a diferença — mas pelo menos já admitiu, com alguma assertividade, que é a favor de uma solução como a adoptada nos Açores e na Madeira para a contagem do tempo de serviço congelado aos professores.

Embora admita que o PSD possa estar a alimentar falsas expectativas aos professores por também ter pedido a apreciação parlamentar do decreto do Governo, como fizeram Bloco e PCP, Rui Rio defende que se deve contar todo o tempo de serviço e que os sete anos em falta na proposta do Executivo sejam contabilizados num “misto de dinheiro no eixo do tempo e de antecipação do tempo de reforma”. Esta solução permitiria que não se onerasse o orçamento do Estado: há menos crianças e por isso são necessários menos docentes; os professores deixariam de ser pagos pelo Ministério da Educação e passariam a ser pagos pela Segurança Social, descreveu. “Nem todos os professores que se reformam têm necessariamente que ser substituídos”, acrescentou o líder do PSD.

Na entrevista que deu esta manhã à Antena 1, Rui Rio não se quis comprometer com metas eleitorais para as europeias de Maio, ficando-se por uma definição de “um bom resultado será subir substancialmente, [um resultado] muito bom é ganhar”. Se o PSD perder um deputado “é um mau resultado”.

Desvalorizou a polémica com a inclusão de Mota Amaral nas listas: um deputado europeu “custa 133 mil votos” e nos Açores o PSD só teve 12 mil em 2014 — “não é uma fortuna...” -, agora é a vez da Madeira ser incluída em lugar elegível. “Não percebo esta animosidade; havia sensatez, equilíbrio... mas enfim, isto passa.”

Questionado sobre se o socialista Pedro Marques pode contar com o apoio do PSD para a pasta de comissário dos fundos estruturais - área onde o partido assinou um pacto com o Governo -, Rio fugiu a responder. Preferiu repetir a ideia de que o PS fez uma “má escolha”. “A lista é um depósito de ex-ministros de António Costa e de José Sócrates (...) É uma prateleira dourada”, criticou, chegando mesmo a dizer que são os “desempregados políticos” do PS.

"Afastar o Bloco e o PCP da esfera do poder”

Ainda sobre eleições, Rio defendeu que nas legislativas de 6 de Outubro o PSD “deve ter o objectivo - independentemente do resultado, ganhando ou perdendo - de tentar afastar o Bloco e o PCP da esfera do poder”. Porque, alega Rui Rio, não é com estes dois partidos próximos do poder que o país apostará nas políticas estratégicas de que precisa para fazer reformas estruturais - Bloco e PCP apenas “distribuem o que têm” e não apostam em políticas de investimento.

Questionado sobre a sua disponibilidade para viabilizar um Governo socialista em coligação ou com apoio parlamentar, Rui Rio esquivou-se e disse que o “fundamental não é quantos ministros ou secretários de Estado tem cada um”, mas sim se há ou não uma “reforma estrutural a sério” e para isso “não é preciso estar no Governo”.

E se o PSD perder as eleições legislativas Rui Rio deixa a liderança do partido? “Se o PSD não ganhar as eleições - e há muita forma de ganhar e de perder, não só nos resultados - pode haver razões para sair e para ficar, pode haver razões que não se identificam logo na altura e que obrigam a uma reflexão”, diz o presidente social-democrata, sem se comprometer.

No PSD há agora “silêncio e capacidade de raciocinar"

Sobre as convulsões internas no partido, Rui Rio diz haver uma “diferença enorme” desde que ganhou a moção de confiança em Janeiro. “Até aí era absolutamente impossível” liderar o partido porque havia um “grupo pequeno” de oito a doze pessoas que fazia “ruído” na comunicação social. Desde aí, Rio diz que não mudou nada, mas garante que “há outro silêncio e uma capacidade de raciocinar”.

Rejeita a possibilidade de fazer algum acordo este ano com o PS ou com o primeiro-ministro, como fez para os fundos estruturais e para a descentralização por ser ano de eleições. E é esse calendário que também usa para criticar a iniciativa da redução dos passes sociais. “Eu não fazia isto ['em cima das eleições'], não fazia”, vincou várias vezes.

Rio concorda com o princípio da redução do custo do transporte público e o incentivo à não-utilização de viatura própria, mas não em ano eleitoral nem com diferenças no território. Que mostrou com números: cada habitante de Lisboa recebe em média 26,7 euros para o passe, do Porto recebe 8,4 euros e da comunidade de Trás-os-Montes apenas 1,4 euros. Porque “os votos estão em Lisboa...”, lembra, defendendo que a sua solução teria que ser “equitativa e justa para Portugal todo”.

Sobre a reforma da Justiça, Rio defendeu a sua proposta de alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público para que este tenha mais representantes de órgãos políticos alegando que aquela entidade faz a fiscalização, acompanhamento e avaliação do Ministério Público e, por isso, não devem ser “os próprios a fiscalizarem-se a si, numa fiscalização fechada da corporação”. “A justiça que é feita pelos juízes é em nome do povo”, apontou, então dentro do conselho que faz a avaliação [do sistema judicial] têm que estar os representantes do povo.”