Presidente da Catalunha em Lisboa para conferência sobre autodeterminação

O presidente da Catalunha, Quim Torra, vai participar numa conferência em Lisboa, na próxima sexta-feira, sobre o direito à autodeterminação da região espanhola.

A conferência vai decorrer no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (sala B203), entre as 18h e as 20h, e contará com a participação do historiador e político José Pacheco Pereira e de Filipe Vasconcelos Romão, investigador de política internacional e autor do livro Espanha e Catalunha. Choque de Nacionalismos (2017).

A conferência A Catalunha e o direito à autodeterminação – Uma perspectiva internacional realiza-se numa altura em que estão a ser julgados no Supremo Tribunal espanhol 12 líderes políticos e sociais catalães, acusados de sedição, rebelião e desvio de fundos na sequência da organização do referendo sobre a independência em Outubro de 2017.

“Em 2016, recebemos no ISCTE, para nos falar sobre a situação política na Catalunha, o então conselheiro catalão para as relações internacionais, Raul Romeva, que actualmente se encontra preso e em julgamento”, recorda o moderador da conferência, André Freire, no comunicado do ISCTE.

“Agora, será o presidente Quim Torra a falar-nos sobre o direito da Catalunha à autodeterminação: o problema catalão é um problema eminentemente político, e não tanto um problema jurídico e criminal, pelo que a ciência política do ISCTE pretende – em condições de total pluralidade – ouvir os protagonistas deste debate e, também, os que se quiserem pronunciar sobre ele”, disse o professor de Ciência Política do ISCTE.