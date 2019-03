Michael Avenatti, ex-advogado de Stormy Daniels, detido por tentativa de extorsão à Nike

O advogado norte-americano Michael Avenatti foi detido esta segunda-feira em Nova Iorque e acusado de tentar extorquir mais de 20 milhões de dólares (mais de 17 milhões de euros) à empresa de roupa desportiva Nike, noticiou a CNN.

De acordo com a acusação, Avenatti reuniu-se com um advogado da marca e terá ameaçado divulgar informações que prejudicariam a empresa se não lhe fosse paga uma grande quantia de dinheiro. Avenatti terá exigido ainda o pagamento de 1,5 milhões de dólares (1,32 milhões de euros) a um cliente que estaria a representar na altura.

“Não vou continuar com joguinhos. Neste momento vocês sabem o suficiente para saber que têm um problema sério e que para mim vale mais em termos de exposição denunciar o caso”, disse Avenatti ao representante da Nike, segundo se lê na acusação.

Até há bem pouco tempo, Avenatti representava a actriz pornográfica Stormy Daniels, uma figura central no escândalo que levou à acusação do próprio advogado de Donald Trump, Michel Cohen, por fraude bancária, fuga aos impostos e violação das leis federais de campanhas eleitorais​. Cohen admitiu em Fevereiro do ano passado ter pago do seu próprio bolso 130 mil dólares (105 mil euros) a Stormy Daniels, para comprar o seu silêncio relativamente a uma relação extraconjugal mantida com o milionário antes de este ser eleito Presidente.

Através do Twitter, Stormy Daniels afirmou estar “triste, mas não surpreendida" com a notícia das acusações contra o seu ex-advogado. “Tomei a decisão, há mais de um mês, de prescindir dos serviços do Michael depois de descobrir que ele me tinha tratado de uma maneira extremamente desonesta”, disse.

Esta segunda-feira, também através do Twitter, Michael Avenatti tinha anunciado uma conferência de imprensa para divulgar “um grande escândalo do basquetebol universitário” que envolveria a Nike. “Esta conduta criminosa atinge os níveis mais altos da Nike e envolve alguns dos maiores nomes do basquetebol universitário”, afirmou. Terá sido esta mensagem que desencadeou a sua detenção.

Pouco depois de o advogado ter sido detido em Manhattan, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou acusações semelhantes, mas num outro caso ocorrido na Califórnia. Em Los Angeles, o advogado está a ser acusado de fraude electrónica e bancária.

Além da acusação aberta em Nova Iorque, Avenatti foi detido ainda “por causa de uma queixa-crime que alega que desviou dinheiro de um cliente para pagar as suas próprias despesas e dívidas, assim como as da sua empresa de café e do seu escritório de advocacia”. Terá também “defraudado um banco através de declarações falsas de impostos para obter empréstimos de milhões de dólares”, revela a CNN. De acordo com a entidade, o advogado poderá enfrentar “uma pena máxima de 50 anos numa prisão federal”.