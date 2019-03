Israel bombardeia Gaza, em resposta a ataque atribuído ao Hamas

As forças israelitas iniciaram um bombardeamento contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza, em resposta ao ataque com rockets que atingiu uma casa a norte de Telavive, ferindo sete pessoas.

As Forças de Defesa Israelitas (IDF) confirmaram o ataque e a Reuters cita testemunhas que dizem ter ouvido explosões em Gaza.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha prometido responder “com força” ao ataque lançado pelo Hamas e anunciou o regresso mais cedo do que o previsto da viagem que fez aos EUA.

Um dos rockets lançados a partir da Faixa de Gaza atingiu uma casa numa comunidade a norte de Telavive. Não é comum que os ataques realizados pelo Hamas consigam atingir alvos próximos de Telavive, que fica a mais de 70 km da Faixa de Gaza. As forças israelitas dizem que o rocket foi lançado a uma distância de 120 quilómetros.

Israel atribui o ataque ao grupo islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza, mas ainda não houve qualquer reivindicação.