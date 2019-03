“Não morremos porque não calhou”. O testemunho de uma portuguesa que sobreviveu ao Idai

Maria Lopes, um dos sete portugueses repatriados de Moçambique na madrugada desta segunda-feira, contou que “ninguém estava à espera” das consequências do ciclone Idai, que provocaram a morte de 446 pessoas naquele país africano.

“Não dá para contar. Houve árvores inteiras que caíram em cima dos telhados. Mas árvores centenárias, não uma árvore qualquer. Não é dessas pequeninas que nós vemos. São árvores centenárias, árvores que partem logo uma casa, se for preciso”, relatou Maria Lopes. Na cidade da Beira, “ninguém estava à espera disto”.

À saída do avião fretado pelo Governo português para trazer sete cidadãos nacionais emigrados em Moçambique, e que aterrou na base militar de Figo Maduro, em Lisboa, por volta das 1h00, Maria Lopes ouviu umas breves palavras de conforto do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

“Vocês não imaginam o vento que foi”, disse a portuguesa sobre o ciclone. Natural de Lamego, mas com grande parte da vida vivida em Almada, Maria Lopes partilhou a sua experiência da passagem do Idai por Moçambique, onde estava há cinco anos.

“Começou a chover. Depois, durante a noite, até à meia-noite, [foi] muito agressivo mas parecia que aquilo ia abrandar. Só que depois, até perto das quatro da manhã não dá. O vento virou ao contrário, era só levantar tudo, telhados, tudo”, contou.

A passagem do Idai, que inundou uma área de cerca de 1300 km quadrados, só em Moçambique, deixou a habitação de Maria Lopes sem água nem luz.

“Nós não morremos porque não calhou”, disse aquela que é uma das 2,8 milhões de pessoas afectadas pelo ciclone que atingiu Moçambique, Malawi e Zimbabwe. No balanço oficial mais recente, julga-se que este desastre natural matou pelo menos 761 pessoas.

Maria Lopes conta que ficou “sem nada”, e que, por isso, o que lhe pareceu mais lógico foi regressar a Portugal.“A solução foi virmos embora para aqui, para o nosso país. Ficámos sem nada”, disse.

Maria Lopes regressou esta segunda-feira, com o seu marido, doente, e com o seu neto, de 15 anos. “O marido está doente. Fomos lá (...) ao médico e fizeram um relatório que ele tinha de voltar à terra natal e, uma vez que o Governo abriu esta porta, nós aproveitamos”, explicou a portuguesa.

Para trás ficaram um filho, uma nora e “uma netinha”.

“Eles estão lá ainda porque ele casou com uma moçambicana e, então, se depois as coisas não estiverem a correr bem, depois irão para outro sítio, para casa da sogra, para o Nampula [província no norte de Moçambique que não foi afectada pelo ciclone Idai]”, explicou.

Maria Lopes elogiou e agradeceu o trabalho do consulado português na região, que diz ter feito tudo o que podia.

Agora, sublinha, quer “recuperar do trauma”, confiante de que “tudo vai passar”.

No hangar para onde foi levada numa carrinha que transportava as suas malas e as dos seus marido e neto, Maria Lopes tinha familiares à sua espera.

“Tínhamos muitas saudades, mas o que interessa é que eles estão bem”, disse, emocionada, um familiar depois de abraçar os repatriados.

Além de terem sido recebidos pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, os sete portugueses repatriados - cinco homens, uma mulher e um jovem de 15 anos - foram acompanhados por várias equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal (INEM) e da Segurança Social.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O número de pessoas afectadas em Moçambique pelo ciclone Idai subiu para 531.000 e há 109.000 entradas em centros de acolhimento, das quais 6.500 dizem respeito a pessoas vulneráveis - por exemplo, idosos e grávidas que recebem assistência particular.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que está a preparar-se para enfrentar prováveis surtos de cólera e outras doenças infecciosas, bem como de sarampo, em extensas zonas do sudeste de África afectadas pelo ciclone Idai, em particular em Moçambique.

A cidade da Beira, no centro litoral de Moçambique, foi uma das mais afectadas pelo ciclone, na noite de 14 de Março.