Barcelos alarga gratuitidade do transporte escolar

A Câmara de Barcelos anunciou esta segunda-feira que todo o transporte escolar passa a ser gratuito no concelho com o Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), que reserva 423 mil euros para o município. Em comunicado, a Câmara explica que a gratuitidade se estenderá aos alunos desde os quatro anos até aos estudantes do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA).

Segundo a Câmara, o PART vai ainda possibilitar a criação do passe social para reformados, com redução tarifária em 50%. Neste caso, o número de passes a atribuir estará limitado pelo orçamento destinado a esta medida, no valor global de oito mil euros.

O PART servirá também para financiamento de passes mensais com viagens ilimitadas a atribuir gratuitamente a grupos alvos específicos a definir pelo município, designadamente para famílias durante os meses de Verão e na Semana da Mobilidade. Também aqui, o número de passes a atribuir estará limitado à dotação orçamental atribuída, que ascende aos quatro mil euros.

Este programa permitirá também a duplicação da actual oferta de transporte público do Barcelos Bus e o alargamento do serviço aos sábados à tarde, domingos e feriados. A actual ligação da estação dos caminhos-de-ferro ao IPCA, com frequência de 40 minutos, e a ligação do Estádio Cidade de Barcelos a Barcelinhos, com frequência de 60 minutos, “têm denotado algumas dificuldades”.

Por isso, propõe-se a duplicação das linhas, numa frequência de 20 minutos e 30 minutos, respectivamente. É proposto também que estes serviços passem a operar ao sábado à tarde, domingos e feriados. “Estas linhas terão receitas crescentes da venda de títulos de transporte, garantindo a sua sustentabilidade futura”, conclui o comunicado.