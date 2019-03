No Ponto: cavacas de Mação

A variedade de cavacas em Portugal é imensa. É um doce popular, no sentido em que está muito difundido, mas popular também pela sua história, pois é um doce com origem no povo, nas receitas com poucos ingredientes, entre os quais sempre a farinha. Em Mação, era costume serem apresentadas cavacas até nos casamentos. Em todos os cantos do país se fazem, até com nomes diferentes, e todas têm o seu aspecto e sabor.

O tempo menos frio começa a ajudar quem faz este tipo de cavacas, porque é mais fácil agora secá-las. Se passarmos por estes dias na loja de Vera Fernandes, Segredos de Mação, encontramos o docinho tal como era feito pelas suas avós, incluindo na aplicação manual das claras batidas com açúcar. Mais tradicional que as cavacas de Mação, não há.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.