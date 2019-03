Voo com destino a Düsseldorf vai parar a Edimburgo por engano

A última coisa que os passageiros do voo 3271 da British Airways saído de Londres com destino a Düsseldorf esperavam ouvir era “bem-vindos a Edimburgo!”. O avião da companhia britânica tinha saído da capital britânica e era esperado na cidade alemã esta segunda-feira. No entanto, e em vez de se dirigir para leste, seguiu para norte, até Edimburgo. O erro só foi detectado quando o voo estava prestes a chegar à capital escocesa e a tripulação anunciou a aterragem iminente aos passageiros. Estes, confusos, confrontaram então a tripulação com o engano.

O voo da British Airways operado pela alemã WDL Aviation em nome da British Airways. Em comunicado, a companhia aérea britânica afirmou entretanto que está a investigar o incidente e pediu desculpa aos passageiros, garantindo que a segurança destes nunca foi posta em causa. Segundo o relato que um dos passageiros do voo fez no Twitter, a situação parece ter resultado de um “erro inocente”, uma vez que nem o piloto nem a tripulação faziam ideia que aquele voo deveria ter como destino a cidade alemã e não Edimburgo.

Em causa estará uma troca dos planos de voo. No domingo, aquela aeronave tinha feito várias ligações entre Londres e Edimburgo, facto que poderá estar na origem da confusão. Segundo a BBC, também a WDL confirmou que está a colaborar com as autoridades britânica para investigar aquela “infeliz confusão”.

À estação britânica, alguns passageiros queixaram-se de ter ficado demasiado tempo dentro do avião no aeroporto de Edimburgo, sem acesso à casa de banho.

“Em momento algum a segurança dos passageiros esteve comprometida. Passámos os passageiros do voo BA3271 para um avião com destino a Düsseldorf depois da paragem inadvertida em Edimburgo”, garante no entanto a companhia.