Centeno: “As falhas na supervisão não podem voltar a ser desculpa”

“As falhas na supervisão não podem voltar a ser desculpa. As decisões têm de ser partilhadas. Os supervisores têm de se sentar à mesma mesa e entender-se, porque passam a ser corresponsáveis nas decisões de supervisão financeira”, disse no encerramento da conferência ‘Portugal: Crescimento e reformas no contexto da zona euro’, organizada pelo Banco de Portugal, em Lisboa.

O governante defendeu a proposta do Governo de reforma da supervisão financeira, actualmente no Parlamento, considerando que “reforça a interdependência dos supervisores financeiros”.