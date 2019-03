Thomas de Gendt, com a “receita” habitual, já lidera Volta à Catalunha

O ciclista belga Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) venceu, nesta segunda-feira, a primeira etapa da Volta à Catalunha. Na chegada a Calella, o apelidado “maestro das fugas" aplicou uma “receita” já habitual – “aguentou-se” como único fugitivo numa fuga que teve seis elementos – e chegou isolado à meta, conseguindo a quarta vitória da carreira na Volta à Catalunha.

O pelotão chegou a 2m40s do ciclista belga – que já tem uma boa margem na classificação geral –​, com o alemão Schachmann (Bora) a fazer segundo lugar, depois de ganhar alguns metros ao pelotão e o esloveno Grega Bole (Bahrain) a ser o primeiro do pelotão.

A classificação geral está, globalmente, ordenada de forma igual à desta primeira etapa, com as excepções de Valverde e Bernal, que bonificaram nos sprints intermédios, ocupando, respectivamente, o quarto e quinto lugares da geral. De Gendt, com a bonificação na meta, tem 2m48s de vantagem para Schachmann.

No final da etapa, de Gendt abordou a apetência especial para triunfar nesta prova. “Gosto desta corrida. Creio que é a quarta vitória na oitava vez que cá venho”, constatou, analisando a estratégia do dia: “Envolvi-me na fuga e, como vi que o Maté não estava bem, decidi seguir sozinho”.