Portugal conquista duas medalhas na Taça do Mundo de acrobática

Portugal conquistou no domingo duas medalhas, uma de ouro, em pares femininos, e outra de prata, no grupo masculino, na segunda etapa da Taça do Mundo de ginástica acrobática, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira, do Acro Clube da Maia, dominaram a prova feminina, alcançando a medalha de ouro com 28.370 pontos, à frente das ginastas da Austrália e do Cazaquistão, que terminaram no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Na vertente masculina, o quarteto composto por Henrique Pinheiro, Henrique Silva, Frederico Silva e Miguel Silva, também do Acro Clube da Maia, obteve a medalha de prata, com uma pontuação de 29.830 pontos nas finais, atrás da China, primeira classificada, e à frente da Rússia, que completou o pódio.

O par feminino continua a liderar o “ranking” das Taças do Mundo, enquanto o grupo masculino baixou à segunda posição da tabela geral, duas semanas depois dos dois “ouros” conquistados na primeira etapa, realizada na Maia.

A Taça do Mundo de ginástica acrobática de 2019, cuja segunda jornada decorreu nos Estados Unidos, entre 19 e 25 de Março, irá passar pela cidade belga de Puurs, antes de regressar a solo nacional, para a derradeira fase, em Lisboa.