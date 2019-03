João Sousa afastado por Kevin Anderson em Miami

O português João Sousa falhou nesta segunda-feira o apuramento para os oitavos-de-final do torneio Masters 1.000 de Miami, nos Estados Unidos, ao perder na terceira ronda com o sul-africano Kevin Anderson.

João Sousa, 41.º da tabela mundial, perdeu com o sétimo da hierarquia e sexto cabeça de série, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 7-6 (8-6), num embate que durou 1h48m e chegou a estar interrompido devido à chuva.

O jogador luso, que em 2018 tinha atingido os oitavos-de-final, ainda teve dois “set points” no segundo parcial, mas desperdiçou ambos, primeiro no 10.º jogo, para fazer o 6-4, e depois no tie-break, quando serviu para ganhar por 7-5.

Kevin Anderson aproveitou, por seu lado, o primeiro ponto de break que conquistou para se adiantar no set inicial, por 2-1, para, depois, controlar a vantagem e vencer por 6-4 - ainda desperdiçou um segundo ponto de break no quinto jogo.

No segundo parcial, não se registaram quebras de serviço, com Kevin Anderson a impor-se apenas no tie-break, por 8-6, e depois de ter estado a perder por 1-0, 3-2, 4-3, 5-4 e 6-5, salvando um set point no serviço do vimaranense.

O sul-africano, que nos “oitavos” vai defrontar o australiano Jordan Thompson (77.º ATP), “vingou-se”, assim, da derrota averbada face a João Sousa na edição 2016 do torneio de Nice, em França, em terra batida.