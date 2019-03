França e Inglaterra intocáveis de goleada em goleada

França e Inglaterra dominaram, esta segunda-feira, com absoluta autoridade, a segunda jornada da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020, liderando, sem surpresa, os respectivos grupos. A principal nota dissonante da noite esteve para ser dada pelo Luxemburgo, que só no período de compensação (e com um autogolo) cedeu a liderança do Grupo B — de Portugal — à Ucrânia, que venceu (1-2) no Grão-Ducado com um golo de Tsygankov (40’) e um autogolo de Rodrigues (90+3’).

França e Islândia defrontaram-se no Stade de France, em Paris, e os campeões do mundo cedo conquistaram, com naturalidade, uma vantagem que traduzia a esperada superioridade francesa no arranque da partida. O central Samuel Umtiti, de cabeça (12’), servido por Kylian Mbappé, colocou a França no comando. Porém, a Islândia manteve a organização intacta e criou, inclusive, alguns constrangimentos aos anfitriões.

Olivier Giroud testava os reflexos de Halldórsson, enquanto Mbappé ia perseguindo, sem grande sucesso, o golo de que os franceses necessitavam para se precaverem de quaisquer imprevistos. Apesar do esforço, ao intervalo a vantagem mínima deixava os “bleus” em estado de alerta, o que determinava nova vaga ofensiva logo após o reatamento.

Mas foi preciso uma saída em falso de Halldórsson, bem aproveitada por Giroud (68’), para quebrar em definitivo o gelo e arrancar para a inevitável goleada (4-0), concluída por Mbappé (78’) e Griezmann (84’), por números suficientes para relegar a Turquia para segundo plano na frente do Grupo H.

Já durante a tarde, em Eskisehir, a Turquia assumira, provisoriamente, o comando, ao golear a Moldávia, por números idênticos (4-0). Cenk Tosun, avançado do Everton, com um bis (26’ e 53’), esteve em plano de destaque, depois de Hasan Ali Kaldirim ter inaugurado o marcador (24’). Burak Yilmaz ainda desperdiçou um penálti (52’) antes de Kaan Ayhan (70’) estabelecer o resultado final.

No Grupo A, depois da goleada (5-0) da jornada inaugural sobre a Rep. Checa, Inglaterra apresentava-se em Podgorica disposta a segurar a liderança isolada. Mas Gareth Southgate teve que rever a estratégia, apesar de os britânicos terem entrado determinados. Tudo porque os montenegrinos, num lance de infelicidade de Michael Keane, se adiantaram com um golo de Vesovic (18’), forçando os ingleses a reagirem a um equilíbrio precário para não sucumbirem à melhor fase dos anfitriões.

Assim, depois de um período mais conturbado, Michael Keane (30’) redimiu-se e deu início a uma reviravolta contundente (1-5).

Dois golos de Ross Barkley (39’ e 52’) deixaram a fasquia muito elevada para a selecção de Montenegro, rapidamente transformada em presa demasiado fácil para os ingleses e para Harry Kane, que aniquilou (71’) qualquer tentativa de reacção. O golo de Sterling (81’), na cara do guarda-redes, serviu apenas para confirmar a hegemonia britânica no grupo.