Morreu Scott Walker, um músico tão misterioso quanto influente

O músico Scott Walker morreu aos 76 anos, anunciou a sua editora 4AD.

“É com grande tristeza que anunciamos a morte de Scott Walker”, escreve a etiqueta indie que representa alguns dos mais importantes nomes da música alternativa dos anos 1980 e 90 e que editava o trabalho de Walker desde 2004. “Durante meio século, o génio do homem nascido sob o nome Noel Scott Engel enriqueceu as vidas de milhares, primeiro como um terço dos The Walker Brothers e depois como artista a solo, produtor e compositor de uma originalidade inflexível”. A data precisa da sua morte, bem como as suas causas, não foram ainda reveladas.

Scott Walker, nascido em 1943 em Hamilton, no estado norte-americano de Ohio, é um dos rostos e também – como titula a BBC na manhã desta segunda-feira – um dos enigmas do rock das últimas décadas. "Quem é que sabe alguma coisa sobre Scott Walker?”, perguntava retoricamente David Bowie num documentário sobre o músico. O seu legado é tanto de autor como de influenciador: afastou-se rapidamente da fama, apesar de ter começado como um ídolo juvenil com voz de barítono, mas, como sublinha a editora independente, “o estilo de vida das super-estrelas não era para Scott”. Mas as super-estrelas da música alternativa, de Thom Yorke dos Radiohead a Jarvis Cocker dos Pulp, estão entre os que mais o elogiam e se dizem marcados pelo seu trabalho e atitude perante a música e a indústria.

Ele foi, disse esta segunda-feira o vocalista dos Radiohead, citado pelo diário britânico The Guardian, “uma enorme influência nos Radiohead e em mim, mostrando-me como podia usar a minha voz e as minhas palavras”. Jarvis Cocker, que como o PÚBLICO escrevia em 2001 chegou a ser apelidado de “Scott Walker dos anos 80”, acabaria mesmo por colaborar com ele no álbum dos Pulp We Love Life. Outras colaborações de Walker no século XXI: com o metal dos Sunn O))) em Soused (2014), por exemplo, ou na pop etérea Bat For Lashes em The Big Sleep (2009).

Walker despontou no mundo musical nos anos 1960, colaborando com o guitarrista e cantor americano John Maus - Maus, cujo trabalho a solo foi este ano devolvido ao centro da cultura pop na banda-sonora da série Russian Doll (Netflix), usava o pseudónimo John Walker como nome artístico, mas também como identificação falsa para poder actuar enquanto menor de idade. Com ele, e mais tarde com o baterista Gary Leeds, formavam os The Walker Brothers, não sem antes terem apoiado Judy Maus, a irmã de John, no grupo Judy and the Gents.

Foto Scott Walker Jamie Hawkesworth/4AD

Os The Walker Brothers, autores de Make It Easy on Yourself ou The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, teriam enorme sucesso no Reino Unido. Ele era o principal compositor do grupo, que também fazia muitas covers e que era seguido por milhares de fãs estridentes. A pressão tinha os seus efeitos sobre o músico. Em 1967 lança o primeiro dos seus álbuns a solo, Scott, a que se seguiriam Scott 2, Scott 3 e Scott 4 (1969), à medida que se afastava do centro mais visível e mediático do meio musical. Ainda que Scott 2 tenha sido um êxito de vendas, esse apelo comercial ia-se desvanecendo e o trabalho do músico, guitarrista e vocalista, movia-se para territórios mais experimentais. É aí que a sua abordagem se torna fonte de tal influência que “atordoou os públicos com música cuja composição transcende géneros e cuja pura originalidade desafia classificações”, como analisa a sua editora.

Walker continuou a trabalhar arduamente nos anos 1970 - foi no primeiro ano dessa década que se naturalizou como cidadão britânico - e até incluiu na década um regresso aos The Walker Brothers entre cinco discos a solo; ainda a solo lançaria ainda Climate of Hunter (1984) antes d eum hiato de uma década, para em plenos anos 1990 voltar a editar música de forte teor social e risco criativo (escreveu sobre o massacre de Srebrenica, sobre o 11 de Setembro ou usou carne animal como base de percussão) como a que constava do seu álbum Tilt (1995). Em 2006 editou The Drift, o seu primeiro álbum em 11 anos. Um ano depois, Walker voltava à carga com uma edição não só limitada mas que nunca mais poderia ser reeditada intitulada And Who Shall Go to the Ball? And What Shall Go to the Ball? e em 2012 lançava Bish Bosch. Nos últimos anos assinou ainda duas bandas-sonoras, de The Childhood of a Leader (2015) Vox Lux (2018) - compor para o cinema começou em 1999 com a banda-sonora de Pola X, de Léos Carax.

“De ídolo adolescente a ícone cultural, deixa um legado de música extraordinária para as gerações futuras; letrista brilhante com uma voz comovente, foi um dos mais reverenciados inovadores na ponta da lança da música criativa, cuja influência sobre muitos artistas foi amplamente reconhecida”, continua a 4AD, referindo-se indirectamente a gigantes como David Bowie. O documentário Scott Walker: 30th Century Man foi produzido precisamente por Bowie.