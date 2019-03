Morreu o arquitecto Manuel Graça Dias

Manuel Graça Dias, um dos mais eclécticos arquitectos portugueses da sua geração, morreu este domingo à noite no hospital da CUF, em Lisboa, de um cancro no pâncreas, disse ao PÚBLICO Egas José Vieira, o seu colega de atelier. Tinha 65 anos.

Graça Dias ajudou a construir nos anos 80 e 90 a Lisboa cosmopolita, criando os espaços de que precisava uma geração com novos hábitos de consumo, do restaurante italiano Casanostra, no Bairro Alto, à Loja Ana Salazar, na rua do Carmo. Com o Pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Sevilha (1992) mostrou, lá fora e cá dentro, que o país podia ser outra coisa, alegre e menos formal, num edifício que ensaiava um pós-modernismo português.

Trabalhou quase toda a sua vida com Egas José Vieira, formando uma dupla de arquitectos, quando muitos da sua geração preferiram o atelier em nome próprio. Os dois criaram o atelier Contemporânea em 1990, situado actualmente na rua Borges Carneiro.

É co-autor de obras como o Teatro Municipal de Almada (2005), a sede da Associação dos Arquitectos Portugueses (1991), em Lisboa, ou a Escola de Música, Artes e Ofícios de Chaves (2004-2008), cidade onde o atelier fez muita obra, e mais recentemente a requalificação Lu.Ca, também em Lisboa.



Manuel Graça Dias era também um grande comunicador, tendo feito dos poucos programas de arquitectura que chegaram à televisão em Portugal. Escreveu regularmente em jornais generalistas, como O Independente, mas também em revistas especializadas como o Jornal dos Arquitectos (JA), de que foi director. Falava de casas de emigrantes como a nova arquitectura popular, de guindastes, de portas e janelas, da cor em arquitectura, do problema do alumínio, de pormenores que poucos viam, ajudando-nos a olhar os edifícios e a cidade através dos seus desenhos expressivos que regularmente acompanhavam os artigos.