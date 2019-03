Concursos bienais de apoio às artes abrem no dia 28 com 18,6 milhões de euros

Pela primeira vez, os concursos bienais de apoio às artes abrem no mês de Março, mas precisamente no próximo dia 28, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Cultura. A verba total disponível será de 18,6 milhões de euros. Os resultados serão conhecidos em Setembro, diz ainda a tutela em comunicado.

O anúncio segue-se a um ano de forte contestação por parte dos agentes do sector, que rejeitaram o novo modelo de apoio às artes implementado pela anterior equipa governativa. Em Novembro de 2018, na Declaração Anual relativa aos programas de apoio, a ministra Graça Fonseca dizia que este Programa de Apoio Sustentado Bienal (2020-2021) abriria “no máximo no decurso do mês de Março”. No final deste prazo, os concursos vão então abrir na quinta-feira num calendário que “possibilitará às estruturas conhecerem os resultados finais em Setembro de 2019, o que lhes permitirá prepararem atempadamente e num quadro de maior estabilidade a actividade para os dois anos seguintes”.

Na altura, a tutela tinha previsto a atribuição de 17,58 milhões de euros para o biénio em causa, verba que agora aumentou em cerca de um milhão de euros. O comunicado desta segunda-feira diz que os 18,6 milhões de euros disponíveis aumentam o bolo de financiamento disponível em dois milhões de euros “face ao último montante a concurso”; num documento governamental de Junho de 2018 de análise aos resultados do programa a quatro anos (2018-2021), lê-se sim que a previsão para este pacote 2020-2021 era de 16,6 milhões de euros e que foram atribuídos no programa 2018-2019 16 milhões de euros.

Este Programa de Apoio Sustentado Bienal está dividido em duas secções, criação e programação, com funcionamentos distintos e verbas diferentes. Esta separação é um dos resultados mais visíveis – e mais desejados pelo sector – da intervenção do grupo de trabalho nomeado pelo Governo no âmbito da revisão do modelo de apoio às artes criado pelo anterior secretário de Estado Miguel Honrado e cuja aplicação deu azo a muitas críticas, deixou de fora muitas estruturas e cuja contestação levou a três reforços orçamentais em apenas duas semanas e a algumas repescagens.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na área da Criação estão em jogo 70% das verbas e haverá seis secções que darão origem a seis avisos de abertura, correspondentes às diferentes áreas que se podem candidatar: Artes Visuais, Circo Contemporâneo e Artes de Rua, Cruzamentos Disciplinares, Dança, Música e Teatro. Na programação, que receberá 30% das verbas, haverá apenas um concurso.

“Relativamente à distribuição dos montantes de apoio por regiões, fica assegurado que nenhuma região pode absorver mais de 40% do montante global anual disponível, exceptuando-se as áreas das Artes Visuais e do Circo Contemporâneo e Artes de Rua”, lê-se ainda no comunicado. Na Programação, os montantes mínimos anuais por região são de 40 mil euros para a Região Autónoma dos Açores e outros 40 mil euros para a Região Autónoma da Madeira. Já Algarve e Alentejo podem receber cada uma 150 mil euros e Área Metropolitana de Lisboa, a região Centro e a região Norte terão tectos máximos de 400 mil euros cada.

“Além disso, os procedimentos concursais garantem que existindo entidades elegíveis, nenhuma região pode deixar de estar representada. Exceptuam-se para este critério as áreas das Artes Visuais e do Circo Contemporâneo e Artes de Rua”, anota a tutela no mesmo comunicado.