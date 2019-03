Incêndio em Proença-a-Nova mobiliza 165 bombeiros e cinco aeronaves

Mais de 160 operacionais e cinco aeronaves combatem este domingo um incêndio em mato e pinhal no concelho de Proença-a-Nova, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

O fogo lavra em três frentes na localidade de Chão do Galego desde as 10h57, sem no entanto ameaçar as habitações e a população, adiantou a mesma fonte.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Braga disse que o alerta do incêndio foi dado pelas 06h15 de hoje. “Não há feridos a registar”, nem “populações em perigo neste momento”, acrescentou a mesma fonte.

A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) registava, às 13h45, 22 incêndios rurais, que mobilizavam 398 operacionais, 115 viaturas e sete aeronaves. Dos 22 fogos, sete estavam activos e os restantes em resolução e conclusão.

Governo e Protecção Civil alertam para comportamentos de risco

Na sexta-feira, a Protecção Civil tinha emitido um comunicado a alertar que o risco de incêndios em zonas rurais iria aumentar durante o fim-de-semana, altura em que se previa uma subida gradual da temperatura máxima até à próxima terça-feira, com valores de acima do habitual para esta época do ano.

“Este cenário meteorológico traduz-se num aumento dos índices de risco de incêndio, entre este sábado e segunda-feira com condições favoráveis à rápida propagação de incêndios, em especial na região de Lisboa e Vale do Tejo, distritos de Viseu, Aveiro, Guarda, Braga, Vila Real e Bragança, com níveis Elevado a Muito Elevado”, alertava a entidade.

Já no sábado, ao final da manhã, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, apelou aos portugueses para não terem “comportamentos de risco” nos próximos dias, tendo em conta a previsão de subida das temperaturas máximas em algumas regiões do país.

“O país está preparado, mas sobretudo aquilo que queria dizer é fazer um apelo aos portugueses que nos próximos dias face a um crescimento do risco não tenham comportamentos de risco”, disse o ministro em declarações à margem do 21.º Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), que decorreu durante o sábado em Aveiro.