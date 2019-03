Tragédia em Moçambique

A necessidade que os desalojados da região de Sofala em Moçambique tem de alimentos é enorme: segundo a imprensa são cerca de 400.000. Estou convencido que toda a população portuguesa gostaria de poder fazer face a esta situação contribuindo com as suas dádivas em produtos alimentares. Estamos ligados ao povo daquela terra por laços de irmandade. Foram portugueses até há poucos anos.

Assim, sinceramente desgostoso com aquela situação e porque me encontro ligado aquela terra por laços de muita amizade, pois vivi lá cerca de 25 anos, sugeria que o Banco Alimentar contra a Fome cuja actuação no nosso pais é verdadeiramente meritória, tomasse a iniciativa de fazer uma recolha de alimentos (como faz duas vezes por ano) pois estou convencido de que todos os portugueses a ela aderiam. Depois, os produtos recolhidos seriam enviados para Moçambique por avião e com urgência por via da TAP que, estou certo, colaboraria nesta iniciativa.

Joaquim Moreira Rato, Oeiras

Transportes públicos: preço dos passes

O último debate na Assembleia da República foi marcado pela posição do PSD contra a redução dos títulos de transporte(!). Faz sentido… Delapidaram e abandonaram os transportes públicos, desinvestiram, suprimiram ramais, linhas férreas e por aí fora. (Também votaram contra o SNS). O povo, para esta gente, não interessa para nada, excepto para lhe abocanhar o voto nas eleições. Refira-se que autarcas sociais-democratas comprometeram-se e aprovaram a sua implementação. O seu líder [Rui Rio], que se autointitula de “sério”, deve pedir desculpa, porque disse que os portugueses vão pagar os passes sociais de Lisboa e Porto. Não vão! Este desnorte dá tiros nos próprios pés e descredibiliza-o.

Tirar carros das estradas é descarbonizar o ambiente, lutando contra as alterações climáticas. A medida vai mais longe, pois beneficia para já 85% da população e irá alargar-se ao resto do país. Vem em ano eleitoral e é ‘’palavra dada é palavra honrada’(?)”, do primeiro-ministro, que não é totalmente confiável, já que a desonrou (EDP e Novo Banco). No entanto, a sua não concretização, já em fase adiantada, além dum colossal fiasco, faria o PS perder as eleições.

Urge dotar os transportes públicos com capacidade de resposta para os novos desafios. À atenção do cativo, ministro das Finanças…

Esta boa ideia até favorece a saúde, pois nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde a taxa de carbono, por vezes, ultrapassa os limites, morre-se mais por doenças respiratórias.

Aleluia à redução dos títulos de transporte!

Vítor Colaço Santos, Areias