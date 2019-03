Partido de Shinawatra é o mais votado, mas não deverá conseguir formar governo

As primeiras projecções após o fecho das urnas na Tailândia indicam que o Pheu Thai, partido do ex-primeiro-ministro no exílio Thaksin Shinawatra, terá sido o mais votado nas eleições legislativas destes domingo, conseguindo 163 mandatos contra 96 do Palang Pracha Rat, o partido próximo dos militares.

Nenhuma destas duas formações obtém a maioria absoluta, mas é mais fácil ao partido ligado à junta militar a formação de acordos com outras forças no Parlamento, o que manterá o Pheu Thai na oposição.