Não houve conluio entre Trump e a Rússia, diz investigação Mueller

Uma carta com as conclusões da investigação do procurador especial Robert Mueller enviada ao Congresso dos Estados Unidos concluiu que não houve conluio entre a campanha de Donald Trump e a Rússia nas eleições presidenciais de 2016.

Mas diz ainda: “Enquanto este relatório não conclui que o Presidente tenha cometido um crime, também não o exonera”, terá dito a carta de Mueller, segundo o attorney-general, equivalente ao ministro da Justiça, William Barr.

“A investigação do conselho especial não descobriu que a campanha de Trump ou qualquer pessoa a ela associada tenha conspirado ou coordenado com a Rússia nos seus esforços de influenciar as eleições presidenciais americanas de 2016”, dizia a carta de quatro páginas enviada por Mueller ao Congresso.

Barr e o seu número dois, Rod Rosenstein, decidiram que as provas não eram suficientes para uma acusação ao Presidente por obstrução à justiça, diz a CNN. O Departamento de Justiça segue a política de que um Presidente em exercício não deve ser acusado nem responder em tribunal, e Mueller segue o mesmo princípio.

A questão da obstrução, reagiram analistas, deverá agora tornar-se uma questão política. A carta diz que se mantêm dúvidas sobre “questões difíceis” sobre “se a conduta e as intenções de Trump podem ser vistas como obstrução”.