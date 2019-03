Conservadores movimentam-se para substituir May e desbloquear o “Brexit”

O Partido Conservador britânico está a movimentar-se para desbloquear o processo do “Brexit” e crescem os sinais de que pode haver uma mudança na estratégia que passará pela substituição de Theresa May à frente do Governo. As fontes citadas pela imprensa britânica falam em dez dias para concluir esta mudança.

Membros influentes do partido confirmaram à BBC que se May ceder o lugar há margem para os deputados conservadores aprovarem o acordo que negociou com a União Europeia para a saída do Reino Unido do bloco, ainda que de forma “relutante”.

À imprensa britânica deste domingo, várias fontes do partido disseram que há um grupo de deputados e ministros que quer substituir May por um primeiro-ministro “de gestão”, até que se escolha um novo líder dentro de alguns meses. O nome avançado para fazer esta gestão é o David Lidington, segundo o jornal The Telegraph.

O mesmo jornal diz que está agendada para este domingo uma reunião entre Boris Johnson – que foi ministro dos Negócios Estrangeiros e saiu do Governo em divergência com o rumo das negociações de May com a UE – e os deputados que pertencem como ele à linha dura do “Brexit”, em Chequers.

Porém, o ministro das Finanças, David Hammond, advertiu para os riscos destas movimentações para substituir May e considerou que “não resolvem o problema”. Questionado pelo Guardian, recusou dizer se os colegas o tinham abordado para apoiar o afastamento de May ou para intervir no processo. Admitiu que “as pessoas estão frustradas”.

Mas Hammond deixou porém claro que o acordo negociado por Theresa May com Bruxelas pode não ser aprovado, se levado uma terceira vez a votação - já chumbou duas vezes. “Estou muito realista e creio que não conseguiremos uma maioria para o acordo da primeira-ministra. E se for esse o caso, o parlamento terá que decidir não apenas sobre aquilo de que discorda mas sobre aquilo que quer”, disse Hammond à Sky News.

Mas a “rebelião” ganha terreno. “Receio que acabou para a primeira-ministra… Precisamos de um novo primeiro-ministro que consiga consenso e que consiga formar uma coligação [no parlamento] para um plano B”, disse ao Financial Times George Freeman, deputado conservador pró-permanência na União Europeia.

Iain Duncan Smith, deputado eurocéptico, disse que substituir May é uma solução “aterradora”. “Se a resposta que temos é encontrar um ‘gestor’, seja Lidington ou outra pessoa, qual era afinal a pergunta”, disse à BBC. E afirmou que alguns membros do governo “não são aptos para o lugar que ocupam se se comportam desta maneira”.

Lidington, que é vice-primeiro-ministro, é o nome defendido pelos pró-União Europeia. Os seus apoiantes dizem que está em condições de negociar um prolongamento mais extenso do “Brexit” e superviosionar o processo enquanto os deputados votam sobre as diferentes opções de saída.

Neste domingo, Lidington disse que “não tem tempo” para conspirações. Outro nome considerado consensual é o de Michael Gove.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O acordo negociado por May inclui uma cláusula de salvaguarda para evitar a reposição de controlos alfandegários na ilha da Irlanda, que é o centro da polémica e do bloqueio, apesar das concessões dos líderes europeus que deram “garantias juridicamente vinculativas” de que este regime extraordinário terá sempre um carácter temporário se alguma vez for aplicado.

May, regressou a Londres após o Conselho Europeu de quinta e sexta-feira munida com a oferta de uma extensão do prazo para o “Brexit”, que estava previsto para 29 de Março, em duas modalidades: se o acordo de saída for aprovado, a saída concretiza-se a 22 de Maio; se voltar a ser chumbado, como é provável, o Reino Unido terá de definir o seu caminho e pôr um novo plano à consideração da UE até 12 de Abril (o dia em que termina o prazo legal para a apresentação das listas às eleições europeias).

Um adiamento mais prolongado obriga a que o Reino Unido participe nas eleições europeias.