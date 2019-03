“Intermitência” no serviço da NOS deve estar corrigida até início da noite

Um problema técnico da NOS provocou perturbações nos serviços de voz e dados da empresa de comunicações durante a tarde deste domingo.

Fonte oficial da empresa confirmou ao PÚBLICO que se tratou de uma “falha de rede”, que afectou alguns clientes por todo o país, tanto da rede fixa como da rede móvel. As pessoas afectadas tiveram “intermitências” no serviço de voz e, em menor escala, também no serviço de dados, desde cerca das 17h​.

​Em resposta a uma cliente, no Facebook, a NOS justifica que “existe uma avaria comum a nível nacional a afectar o serviço de rede telefónica, de momento ainda sem previsão de resolução”. “Estamos a reunir esforços para que o serviço fique normalizado tão breve quanto possível”, conclui a mensagem.

Ao PÚBLICO, fonte oficial confirmou que a NOS já está a resolver o problema, e prevê que a situação esteja “completamente ultrapassada” até cerca das 21h.