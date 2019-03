“Uau”, dizem os adeptos: Tottenham já estreou o novo estádio

Rayan Clarke foi o jovem que teve a honra de dar o primeiro pontapé na bola no novo Tottenham Hotspur Stadium. A estreia oficial da equipa principal ocorrerá a 3 de Abril, frente ao Crystal Palace, mas os adeptos do clube já puderam, neste domingo, caminhar pela High Road e entrar, pela primeira vez, no novo estádio. “Uau” foi a reacção mais comum, segundo a Reuters, que acompanhou o primeiro contacto dos fãs com um recinto que impressionou pelo design moderno e futurista.

Um jogo de sub-18, frente ao Southampton, foi o evento escolhido para estrear a nova “casa” do clube londrino, construída paredes-meias com o “velhinho” White Hart Lane, demolido em 2017. Neste domingo, 30 mil pessoas preencheram pela metade o novo recinto – que tem cerca de 62 mil lugares –, terminando um longo período (680 dias) durante o qual o Tottenham “viveu” em Wembley.

Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham – cujo filho entrou na segunda parte deste jogo –, constatou a estupefacção generalizada dos adeptos perante a grandiosidade do novo estádio. “Lembro-me do sentimento de quando fizemos o último jogo no estádio antigo. Foi emotivo e todos choravam. Hoje, o sentimento foi igual”, explicou, citado pela Reuters.

Jim Munroe, um dos adeptos presentes, foi mais cáustico. Começou por dizer que o novo estádio “é do outro mundo” e que “o design é soberbo”, mas não enjeitou a possibilidade de “picar” o grande rival: “Isto faz o estádio do Arsenal parecer ridículo”.

Tudo feito em grande

Tudo, neste Tottenham Hotspur Stadium, foi feito em grande escala. Desde logo, o investimento. O novo estádio custou cerca de 1,5 mil milhões de euros e faz parte de uma “cidade desportiva” que compreende, por exemplo, uma escola, um hotel, um museu, vários restaurantes e uma loja do clube à escala de um supermercado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tudo em grande, para um clube que não quis mais viver num White Hart Lane limitado a “apenas” 36 mil lugares. Uma capacidade que, para Daniel Levy, dono do clube, impedia o Tottenham de competir com os principais rivais.

As “jóias da coroa” são a bancada Park Lane, que pretende replicar a “parede amarela” do Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund, e o piso divisível em várias partes, facilitando e agilizando a troca do relvado natural, de futebol, por, por exemplo, um piso artificial que receba outras modalidades e eventos.

No relvado, houve jogo. Ainda que o resultado pouco importasse, neste domingo, a equipa sub-18 do Tottenham venceu a do Southampton, por 3-1, algo que os fãs quererão que signifique um prenúncio para o futuro.