Sp. Braga impõe ao Benfica a primeira derrota da época

O Sp. Braga venceu o Benfica, por 1-2, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal feminina. Com este resultado, o líder do campeonato nacional coloca-se em vantagem na eliminatória, ao vencer na casa do Benfica, e impõe às “águias” a primeira derrota da época.

Na Tapadinha, em Alcântara, este foi um jogo em que o Benfica teve mais ocasiões, mas as “arsenalistas” foram mais eficazes. Darlene inaugurou o marcador para o Benfica (25’), num remate de fora da área, mas o Sp. Braga conseguiu a “cambalhota” no marcador com golos de Jana (38’) e Ágata Filipa (68’).

Com este triunfo por 1-2, o Sp. Braga está em vantagem na eliminatória, que se vai decidir a 20 de Abril, no jogo da segunda mão, em Braga.

Equipas

Benfica Dani Neuhaus, Daiane, Silvia Rebelo, Darlene, Patrícia Llanos (Andreia Faria, 71'), Geyse, Ana Vitória, Tayla, Pauleta (Maiara, 81'), Evy Pereira (Rilany, 71') e Yasmin.

Sp. Braga Rute Costa, Jana, Vanessa, Uchendu, Francisca (Regina, 86'), Keane, Ágata Filipa, Diana Gomes, Staub (Babi, 66'), Murnan e Machia (Laura Luís, 78').