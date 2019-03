Ricardo Melo Gouveia finaliza Malásia em 70.º

“Não era para ser este fim-de-semana”, escreveu Ricardo Melo Gouveia no Facebook após ter finalizado o Maybank Championship (2,6 milhões de euros em prémios) empatado em 70.º com o tailandês Pavit Tangkamolprasert, no Saujana Golf & Country Club (Par 72), em Kuala Lumpur, Malásia.

O português estava nos 15.ºs na quinta-feira com uma volta inaugural de 69, na sexta-feira fez 73 passando o cut – para os 65 primeiros e empatados após duas jornadas, entre 152 concorrentes – nos 30.ºs e no sábado e no domingo, entre os 74 finalistas, manteve a tendência descendente marcando 74-75, para um total de 291 (+3).

“Senti que o jogo estava até bom, mas cometi demasiados erros tontos”, acrescentou o jogador do ACP Golfe, que facturou um prémio de 4.376 euros e manteve a 157.ª posição na Race to Dubai do European Tour.

Segue-se para a semana o Hero Indian Open, em Nova Deli, onde estará presente não só Melo Gouveia, como Pedro Figueiredo, que neste momento ocupa a 153.ª posição na Race to Dubai.

O australiano Scott Hend (69-70-67-67) venceu após bater no primeiro buraco do play-off (jogado no 18), com um birdie, o espanhol Nacho Elvira (65-72-66-70), depois de ambos terem concluído as quatro voltas com 273 (-15).

Para Hend, de 45 anos, foi o seu primeiro título no circuito desde o True Thailand Classic de 2016, valendo-lhe um prémio de €438.905. Para Elvira, foi o segundo lugar em outros tantos torneios depois do Commercial Bank Qatar Masters da última semana.

Entretanto, o sul-africano Ernie Els garantiu o 300.º top-10 da sua carreira depois de fechar com um 71 que lhe deu um lugar entre os 7.ºs.

