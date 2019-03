Paredes e Espírito Santo campeões de pares de P&P

Arnaldo Paredes e Hugo Espírito Santo venceram o Campeonato Nacional de Pares de Pitch & Putt, que decorreu no sábado com um número recorde de 27 pares participantes no Citygolf, Porto.

A prova jogou-se em três voltas de 9 buracos e debaixo de vento, de manhã na modalidade de Greensomes e Foursomes, de tarde em Fourballl.

Liderando do princípio ao fim, e sem ter feito qualquer bogey nos 27 buracos, a dupla da Quinta das Lágrimas, de Coimbra, totalizou 73 pancadas (23-25-25), 8 abaixo do Par 27 do campo, e ganhou com cinco de vantagem sobre os vice-campeões Tomás Ribeiro/Pedro Barbosa, do Paredes Golfe Clube, que somaram 78 (26-28-24).

David Aguiar/Alexandre Coelho, do Clube de Golfe de Braga, também perfizeram 78 (26-27-25), mas acabam em terceiro lugar após desempate desfavorável pela melhor última volta.

“Jogámos muito bem em qualquer uma das modalidades, estivemos sempre muito concentrados e consistentes no nosso jogo – e se houve falhas, foram pequenas”, afirmou Hugo Espírito Santo, que revalidou o título depois de no ano passado ter vencido com o jovem Gonçalo Rodrigues, do Paredes GC.

Rodrigo Santos/Diogo Lopes, do Citygolfe, de 18 e 13 anos, respectivamente, foram os campeões em net.

