Lisandro López, o coração de um clube que “veste” a camisola 15

Lisandro López - 36 anos, 22 jogos, 17 golos. Liderança de campeonato à sua custa e uma equipa às suas costas. O antigo avançado do FC Porto não é diferente do vinho típico da cidade que o idolatrou: está melhor com a idade e a levar o Racing Club Avellaneda rumo ao 18.º título argentino.

A duas jornadas do final do campeonato, o clube dos arredores de Buenos Aires está a uma vitória do título e lidera com quatro pontos de vantagem sobre o Defensa y Justicia. Lisandro López, por sua vez, lidera a lista dos marcadores. Aos 36 anos.

No Verão, fará 14 anos que “Licha” deixou o “seu” Racing para embarcar para a Europa. FC Porto e Olympique Lyon “consumiram” a flor da idade do avançado que, em 2016, depois de uma passagem pelo Qatar e pelo Brasil, ouviu a voz do “pai”. Era hora de dar a mão ao “pai” Racing que o “ensinou a andar” no futebol. Logo à chegada, marcou um golo antológico, de bicicleta, no último minuto de um escaldante Independiente-Racing que os visitantes perdiam por 1-0. Parecia ser este o “gran finale” para Lisandro: com a pompa certa, no local exacto e com a glória merecida. Mas Lisandro trocou as voltas a toda a gente.

Ao PÚBLICO, o jornalista João Pedro Cordeiro, especialista no campeonato argentino, garante que “Licha”, três anos depois do regresso ao país-natal, ainda não adaptou o seu estilo de jogo à fatalidade física da idade. “Não, pelo contrário. Continua a ser esse ‘chato’ para os centrais. Aliás, o sucesso dele também passa por aí: os movimentos de ruptura e a exploração da profundidade”.

Em Avellaneda, Lisandro mantém a energia. A mesma que, durante anos, o fez “morder” a saída de bola dos adversários, explorar a profundidade e cair nas alas, obrigando-os a abrir espaços. Lisandro era isto e, mais do que tudo, um tremendo goleador. Foi assim no FC Porto, com 63 golos em 150 jogos, e continuou a ser em França, no Lyon, com 82 golos em 167 jogos.

De volta à Argentina, sob a batuta de Eduardo Coudet, o 4-1-3-2 do Racing tem dado a Lisandro aquilo de que precisa. “O segredo do Racing passa pela quantidade de homens que coloca no último terço do campo e as superioridades numéricas que estabelece em posições avançadas do terreno, projectando ambos os laterais. Criam superioridade numérica no corredor central e, muitas vezes, o Racing consegue ter sete jogadores ‘plantados’ no meio-campo adversário a fazer uma pressão asfixiante à saída de bola adversária. Ora, isto permite que o Racing crie situações de golo com facilidade”, explica João Pedro Cordeiro.

Lisandro tem sido quase sempre titular, ao lado de Cristaldo, e só em seis dos 22 jogos realizados é que não fez 90 minutos. Relembremos: Lisandro tem 36 anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No recente clássico frente ao Independiente, a imprensa argentina diz que o avançado esteve em todo o lado. “Construiu, assistiu, finalizou, cobriu espaços no corredor e até de defesa chegou a fazer. Se Arias [guarda-redes] se tivesse lesionado, certamente seria Lisandro a calçar as luvas”, pode ler-se no La Nación.

Lisandro é o líder do líder do campeonato. “Sinto-me um privilegiado por jogar com 36 anos, num clube grande, ter a possibilidade de jogar um clássico, ganhá-lo, estar a lutar pelo campeonato”, disse recentemente. Ele que é o coração de um clube que “veste” a camisola 15. Joga no campo, mas age como se estivesse sentado na bancada.