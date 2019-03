Holanda-Alemanha: oportunidades para todos, golos para alguns

Duas equipas em “plena revolução”, duas equipas recheadas de juventude, duas equipas conhecedoras do caminho para o golo. O muito aguardado Holanda-Alemanha, de qualificação para o Euro 2020, caiu para o lado dos alemães, num jogo com muitas oportunidades de golo, sobretudo para… os holandeses. A Alemanha venceu por 2-3, com golos de Sané, Gnabry e Schulz (de Ligt e Depay marcaram para a Holanda), igualando os holandeses no segundo lugar do grupo C, com três pontos.

As coreografias e efeitos visuais na Johan Cruyff Arena, quando as equipas entraram em campo, mostraram que este era um jogo especial, espicaçado pela rivalidade histórica, em várias áreas, entre os dois países. Com o ambiente “no ponto”, Ronald Koeman fez entrar no relvado a base que goleou a Bielorrússia, operando, apenas, uma troca nos criativos: saiu Berghuis, entrou Quincy Promes.

Do lado contrário, Joachim Löw apresentou uma Alemanha muito renovada (da base do Mundial 2018, apenas Neuer, Rudiger, Kimmich e Kroos se mantiveram) e num sistema de três centrais – a imprensa alemã aponta que a “nova Alemanha” não abdicará desta solução, daqui em diante. Com Gnabry e Sané a jogarem soltos na frente, a muito subida defesa holandesa “ofereceu” a profundidade aos passes bem medidos dos centrais alemães, até pelo muito espaço que houve sempre entre De Ligt, central, e Dumfries, lateral direito.

Foi assim aos 15 minutos, com Schulz a romper pela esquerda e Sané a aproveitar a escorregadela de De Ligt para dominar e finalizar tranquilamente. Foi também assim aos 34 minutos, com Gnabry a romper novamente pela esquerda, a puxar para dentro e a fazer um grande remate em arco.

Pelo meio, duas grandes oportunidades desperdiçadas por Ryan Babel – também justo será atribuir duas grandes defesas a Neuer – mostravam que ambas as equipas sabiam procurar o golo, mas apenas uma sabia torná-lo realidade. Algo que mudou na segunda parte.

Após o descanso, e já sem o perdulário Babel em campo, a Holanda regressou em modo “papão”. Muita velocidade, muita dinâmica e dois golos em 15 minutos, mais duas boas oportunidades desperdiçadas, colocaram tudo como no início. Cortesia de De Ligt, aos 47’, de cabeça, e de Depay, aos 63’, num lance confuso na área alemã.

A Holanda ainda teve mais um par de boas oportunidades – e foram muitas durante o jogo –, mas a partida “arrefeceu”, com duas equipas aparentemente confortáveis com a divisão de pontos. E quando nada o faria prever, Schulz concretizou uma saída rápida e devolveu a vitória aos alemães. Venceu a eficácia.

Quem aproveitou este resultado foi a Irlanda do Norte que, fruto da vitória frente à Bielorrússia (2-1) – que se soma à vitória já conseguida na primeira jornada, na Estónia – consegue isolar-se na liderança do grupo C.

Bélgica sem problemas, Polónia com alguns

Ainda neste domingo, a Bélgica “desmontou”, com relativa facilidade, a resistência de Chipre (0-2). Em Nicósia, Hazard começou por adiantar os belgas, aos 10’, num bom remate à entrada da área, pouco antes de Batshuayi ampliar e dar tranquilidade à equipa de Roberto Martínez. A Bélgica “desbloqueia”, assim, o grupo I, sendo a única equipa que soma seis pontos em dois jogos.

Mais a norte, a Polónia passou por problemas, mas acabou por bater a Letónia (2-0). Em Varsóvia, o golo surgiu já aos 76’ e, sem surpresa, saiu da cabeça de Lewandowski (Glik ainda “matou” o jogo, aos 84’). Os polacos deram à sua selecção a segunda vitória em dois jogos e a liderança do grupo G.

A Polónia aproveitou, ainda, a divisão de pontos entre Eslovénia e Macedónia do Norte e, ao fim de dois jogos, já tem, pelo menos, dois pontos de vantagem sobre cada um dos adversários.

Resultados 24/03

Cazaquistão-Rússia, 0-4

País de Gales-Eslováquia, 1-0

Hungria-Croácia, 2-1

Israel-Áustria, 4-2

São Marino-Escócia, 0-2

Chipre-Bélgica, 0-2

Holanda-Alemanha, 3-2

Irlanda do Norte-Bielorrússia, 2-1

Polónia-Letónia, 2-0

Eslovénia-Macedónia do Norte, 1-1