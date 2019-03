FC Porto soma quinta vitória na fase de grupos da Taça EHF

O FC Porto somou neste domingo a quinta vitória em outras tantas jornadas na fase de grupos da Taça EHF de andebol, ao vencer no pavilhão do Cuenca, por 29-26, em jogo do Grupo C.

Um dia depois de terem assegurado o apuramento para os quartos-de-final, graças ao triunfo dos dinamarqueses do Holstebro na Roménia, sobre o Constanta (28-22), os “dragões” definiram rapidamente o sentido do jogo com os espanhóis, com um parcial de 7-1 nos primeiros 14 minutos.

Nesse período, a equipa de Magnus Andersson capitalizou a sua capacidade defensiva e a ineficácia atacante do Cuenca - que esbarrou ainda no guarda-redes Thomas Bauer - e depois conservou a vantagem até ao intervalo (16-10).

A diferença diminuiu para apenas três golos (17-14) nos primeiros minutos do segundo tempo, mas o FC Porto nunca perdeu o controlo do jogo e voltou a alargar a vantagem para um máximo de oito golos (23-15).

A equipa da casa ainda voltou a aproximar-se nos minutos finais do encontro, mas a vitória nunca esteve em risco para o conjunto português, cujo melhor marcador foi Yoan Balásquez, com seis golos.

O FC Porto, que já garantiu o primeiro lugar do grupo C, lidera com 10 pontos e fecha esta fase no próximo sábado, em casa, com o Constanta.

O Holstebro e o Constanta, com quatro pontos cada, vão discutir a outra vaga nos quartos-de-final, enquanto o Cuenca, último classificado com dois, já está fora da corrida.