Euro 2020: País de Gales e Rússia “baralham” os grupos

Os grupos E e K de qualificação para o Euro 2020 foram “baralhados”, neste domingo, com dois vencedores da primeira jornada a caírem aos pés de equipas ainda sem pontos.

A Rússia tinha perdido no primeiro jogo, frente à Bélgica, mas, neste domingo, venceu no Cazaquistão, por 0-4. Com isto, os russos refizeram as contas do grupo: Bélgica, Chipre, Rússia e Cazaquistão já somam três pontos.

Em Astana, o herói da tarde foi Denis Cheryshev, que marcou aos 19’ e 45+2’ – duas finalizações após cruzamentos vindos da direita – e ainda assistiu Dzyuba para o 3-0, antes de Beysebekov construir a goleada com um autogolo.

No grupo E, a história é semelhante. O País de Gales bateu a Eslováquia, por 1-0, um resultado que permite aos galeses somarem os primeiros três pontos e igualarem eslovacos e Croácia no topo do grupo. “Cortesia” de Daniel James, que marcou aos cinco minutos, depois de uma “oferta” da defesa eslovaca.

A segunda parte trouxe uma Eslováquia perigosa e perto do golo, mas o guarda-redes Hennessey foi segurando o triunfo galês.

Resultados 24/03

Cazaquistão-Rússia, 0-4

País de Gales-Eslováquia, 1-0

Hungria-Croácia, 17h

Israel-Áustria, 17h

São Marino-Escócia, 17h

Chipre-Bélgica, 19h45

Holanda-Alemanha, 19h45

Irlanda do Norte-Bielorrússia, 19h45

Polónia-Letónia, 19h45

Eslovénia-Macedónia do Norte, 19h45