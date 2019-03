Euro 2020: Croácia prova do seu “veneno” e escorrega na Hungria

A Croácia, vice-campeã do Mundo, ainda não está ao nível mostrado no Mundial. Depois de terem arrancado “a ferros” uma vitória frente ao Azerbaijão, precisando de virar um surpreendente 0-1, os croatas provaram do seu “veneno”, neste domingo: estiveram a vencer a Hungria, por 0-1, mas permitiram que os húngaros virassem para 2-1. E o grupo E está em quase total equilíbrio.

Em Budapeste, Rebic começou por aproveitar uma jogada confusa e deu vantagem aos croatas, aos 13 minutos. Aos 33’, Szalai conseguiu fugir a Vida - má abordagem do central - e rematou rasteiro e cruzado para o empate. Já na segunda parte, aos 76 minutos, Patkai aproveitou a passividade croata, após um canto, e bateu Kalinic.

Com esta vitória, a Hungria soma os primeiros três pontos no grupo E, igualando Croácia, País de Gales e Eslováquia (o Azerbaijão é a única equipa que ainda não venceu).

No grupo G, a Áustria somou a segunda derrota em dois jogos, depois do desaire frente à Polónia. A visita a Israel valeu aos austríacos uma derrota por 4-2, com Zahavi a fazer um hat-trick para Israel e Arnautovic a bisar para a Áustria. O segundo golo de Zahavi foi este tremendo pontapé de fora da área.

Este resultado permite à equipa israelita subir, à condição, à liderança do grupo, esperando pelo que sairá do Polónia-Letónia e do Eslovénia-Macedónia do Norte, marcados para este domingo.

Resultados 24/03

Cazaquistão-Rússia, 0-4

País de Gales-Eslováquia, 1-0

Hungria-Croácia, 2-1

Israel-Áustria, 4-2

São Marino-Escócia, 0-2

Chipre-Bélgica, 19h45

Holanda-Alemanha, 19h45

Irlanda do Norte-Bielorrússia, 19h45

Polónia-Letónia, 19h45

Eslovénia-Macedónia do Norte, 19h45