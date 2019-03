Cabo Verde fora da CAN 2019

A selecção de Cabo Verde falhou, neste domingo, o apuramento para a CAN 2019, depois de empatar a zero frente ao Lesotho. Mesmo em caso de eventual vitória, os cabo-verdianos ficariam fora dos lugares de apuramento, já que a Tanzânia – em luta directa com Cabo Verde – venceu o Uganda, equipa já apurada.

A selecção de Cabo Verde acabou por terminar no último lugar do grupo L, após um empate no qual participaram vários jogadores ligados à Liga Portuguesa como Babanco, Djaniny, Ricardo Gomes, Platini, Ponck ou Hélder Tavares.

Rui Águas, seleccionador de Cabo Verde, falha, assim, a missão de levar Cabo Verde à CAN, algo que os “tubarões azuis” já tinham falhado em 2017, depois de duas presenças seguidas, em 2013 e 2015.

Adebayor tentou ser herói

Mais a sul, ainda neste domingo, Benim e Togo disputaram directamente o apuramento. À equipa da casa bastava um empate, para se juntar à Argélia, como apurado do grupo D, enquanto o Togo precisava de vencer.

Djigla começou por adiantar o Benim, mas Adebayor, aos 35 anos, mostrou que ainda sabe o que fazer perto da baliza. O golo do experiente avançado foi, no entanto, insuficiente, até porque Mounié acabou por garantir o triunfo ao Benim, aos 83 minutos (2-1).