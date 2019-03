Afonso Girão enriquece palmarés com top-10 em Itália

Afonso Girão terminou sábado em beleza o Campeonato Internacional de Itália Masculino (Amador), no Circolo Acaya Golf & Country (Par 71), em Vernole, Puglia. Com uma volta final de 71 pancadas, a sua melhor marca da semana, descolou dos 20.ºs para os 10.ºs, somando 293 (74-75-73-71), 9 acima do Par.

Pontuável para o Ranking Mundial Amador, esta prova contou à partida com 131 jogadores e teve como vencedor o alemão Brandon Dietzel, com 280 (71-68-72-69), 4 abaixo do Par. O vice-campeão foi o holandês Nordin Van Tilburg com 283 (72-72-71-68).

Já em meados de Fevereiro Afonso Girão, do Oporto Golf Club, tinha sido um dos dois portugueses que passaram o cut no Internacional Amador de Portugal, no campo do Montado, terminando nos 36.ºs. Então, o outro português, Daniel Rodrigues, de 16 anos, foi mesmo o vencedor.

O segundo português que competiu nos últimos dias em Itália, João Maria Pontes, esteve nos 10.ºs após a primeira e a segunda voltas, com resultados iniciais de 73-74, mas terminou em 53.º depois de fazer 81-78 na terceira e na quarta, para um total de 306 (+22).

“Foi bom, correu bem”, contou Afonso Girão ao Gabinete de Imprensa da FPG. “O meu objetivo antes de entrar para o torneio era o top-15, mas consegui ainda melhor – um top-10. Estava com esperanças, porque já tinha jogado bem este torneio uma vez, há três anos, em 2015, quando acabei no top-30.”

E acrescentou: “Foi um torneio jogado sempre debaixo de vento e num campo difícil, que tem buracos em que se não estivermos bem nas saídas dá para fazer um duplo ou um triplo bogey. Tem pouco buracos que deixem os jogadores à vontade, estamos sempre sob pressão.”

