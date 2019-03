Professores marcham em Lisboa. “Uma só solução, não ao apagão”

O secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof) não tem números exactos. Mas tem uma convicção: “Milhares de professores” concentraram-se neste sábado à tarde no Marquês de Pombal, em Lisboa. E começaram a descer a Avenida da Liberdade, em direcção ao Terreiro do Paço. À cabeça da manifestação vai uma banda de bombos. E alguns docentes transportam consigo as já conhecidas letras e números de esferovite, gigantes, “9A, 4M e 2D”, para dizer que continuam a reivindicar “nove anos, quatro meses e dois dias” do tempo de serviço que esteve congelado.

A liderar a marcha vão ainda professores de máscara branca, que envergam t-shirts com os nomes dos partidos “que já mostraram o seu apoio aos professores”, nas palavras de Mário Nogueira. A saber: Verdes, PCP, CDS, BE, PAN e PSD. “As máscaras brancas simbolizam que não queremos distinguir partidos, o que queremos é que todos os partidos respeitem os professores. O PS não respeitou os professores do continente. Estes partidos que estão aqui [inscritos nas t-shirts] são os que já declararam o seu apoio aos professores”, disse Nogueira ao PÚBLICO.

Catarina Martins, líder do BE, marcou presença no arranque do protesto. Em declarações aos jornalistas disse que “a luta dos professores é uma luta por um direito básico”. “Temos de dar aos professores o tempo de carreira [que esteve congelado]”, afirmou, lembrando que o facto de os docentes não estarem a ser “respeitados”, na sua opinião, está a levar cada vez menos jovens a escolher esta profissão. “Quando os professores lutam estão a lutar por todas as profissões do país, pela contagem do tempo de serviço, que é necessária em todas as carreiras”, disse ainda. “O BE vai apresentar [no Parlamento] o que já apresentou no passado, mas vai aproximar-se mais do modelo da Madeira [que prevê a contagem integral]. Se os partidos da direita forem consequentes o problema fica resolvido no Parlamento”, explicou Catarina Martins.

Uma das “estrelas” da manifestação é um grande boneco de António Costa, que alguns professores transportam. “Lidera o Governo que roubou seis anos professores”, explicou Mário Nogueira. Muitos docentes fazem-se fotografar ao lado do boneco.

Ao longo da marcha ouvem-se várias palavras de ordem. “Uma só solução não ao apagão”; “No Parlamento também se promete, mas não basta prometer é preciso resolver” e o clássico “Parlamento escuta, os professores estão em luta”.

Joana Lopes, professora de Matemática e de Ciências, no Porto, levou a filha de três anos com ela. É professora há 19 anos e está no 1.º escalão. Conta que leva “1090 euros limpos casa”, que é mãe solteira, que tem recebido muito apoio da família mas que “o apoio do Estado é nenhum”. Prova disso é o facto de ir ser “ultrapassada por professores com menos tempo de serviço por causa do diploma aprovado pelo Governo”. “Os políticos não nos ouvem. Estou pior do que no início da carreira.”

200 autocarros

Os professores manifestam-se este sábado pela contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado, para efeitos de progressão na carreira. O Governo aprovou um diploma que garante apenas a contagem de menos de três anos. Na manifestação, que foi marcada por dez estruturas sindicais, estão profissionais de todo o país. Só pela Fenprof foram fretados cerca de 200 autocarros com 60 lugares cada um. O que perfaz cerca de 12 mil professores.

A questão da contabilização do tempo de serviço congelado para efeitos de progressão na carreira tem estado no centro de uma disputa entre Governo e professores que se arrasta há mais de um ano, sem que qualquer uma das partes tenha mudado a sua posição.

Os sindicatos têm insistido que não aceitarão outra solução que não seja a contabilização dos nove anos, quatro meses e dois dias em que o tempo de serviço esteve congelado. E o Governo não abdicou da proposta que apresentou no final de Fevereiro passado, com vista à recuperação de apenas dois anos, nove meses e 18 dias.

Inicialmente, no que respeita às chamadas carreiras especiais da administração pública, onde se incluem os professores, o executivo socialista não contava recuperar qualquer parcela do tempo de serviço congelado, alegando que era o que se encontrava estipulado na norma orçamental sobre o congelamento das carreiras. Acabou por recuar já durante as negociações do Orçamento do Estado (OE) para 2018, devido à pressão dos seus parceiros à esquerda (BE e PCP), de modo a garantir a aprovação do OE.

Também por força da Lei do Orçamento do Estado de 2018 e depois do de 2019, ficou obrigado a negociar a recuperação do tempo de serviço com os sindicatos de professores, um processo de que não resultou qualquer acordo. O diploma que consagra a recuperação de apenas cerca de três anos foi primeiro aprovado em Dezembro passado, mas acabou vetado por Marcelo Rebelo de Sousa. Que entendeu não ter sido cumprida, pelo Governo, a obrigação de negociar com os sindicatos imposta para 2019.

No início de Março, depois de duas rondas negociais, o executivo aprovou um novo diploma, que reproduz praticamente na íntegra o inicial. Este decreto-lei foi pouco depois promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa e encontra-se agora na Assembleia da República para apreciação parlamentar, um processo que se iniciará a 16 de Abril.

Jerónimo: “O PS tem uma palavra determinante"

Jerónimo de Sousa também marcou presença na ingestão. Aos jornalistas disse: “Assumimos o compromisso de apoiar os professores. Já apresentámos as nossas propostas para a apreciação parlamentar. Depois de uma consulta muito vasta aos professores vimos que as nossas propostas cumprem o objectivo. E a Assembleia da República vai estar em condições de decidir.”

Jerónimo de Sousa recordou ainda o acordo atingido na Madeira, com o reconhecimento faseados da totalidade do tempo congelado. E questionado sobre se a decisão está nas mãos do PSD disse que a responsabilidade da resolução do problema está no PS. “O PS tem uma palavra determinante. O PSD é uma incógnita. A questão central é que o PS” tem de reconhecer que “os professores têm razão”. “É preciso repor direitos assumidos. Estamos a falar de professores. Mas podíamos falar de enfermeiros ou forças de segurança. Não percebemos a resistência do PS. Qualquer profissional não admitiria que um terço do seu tempo de profissão se apagasse por uma questão administrativa.”