TVI antecipa fim do programa Quem Quer Casar com o Meu Filho?

O reality show da TVI Quem Quer Casar com o Meu Filho?, que se estreou a 10 de Março, já tem fim anunciado. O director-geral da TVI, Bruno Santos, afirmou ao Correio da Manhã que “devido às fracas audiências, e também ao facto de a produção não estar a corresponder às expectativas, a TVI decidiu antecipar o final do programa”. A aventura dos solteiros que tentam escolher par com a ajuda das mães termina já no último domingo deste mês, dia 31.

O programa da TVI estreou-se no mesmo dia de Quem Quer Namorar com o Agricultor?, da SIC, que liderou as audiências com 1,5 milhões de espectadores. Quem Quer Casar com o Meu Filho? foi visto por “apenas” 1,1 milhões de pessoas na estreia e, de acordo com o Correio da Manhã, por 628 mil espectadores no último domingo​.

Ambos os programas geraram polémica, acusados de ter um cariz sexista que reforça estereótipos de género e motivando queixas à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Bruno Santos confirmou ao CM que “a nova grelha arrancará em Abril”, sem dar pormenores sobre qual será a próxima aposta da TVI para os domingos à noite. Ao Jornal de Notícias, a directora de comunicação da Media Capital, Helena Forjaz, confirmou que a partir de Abril o grupo que detém a TVI iria investir “em várias novidades de programação que serão dadas a conhecer em breve”.