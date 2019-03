Anabela e Luís tinham o mesmo sonho. Hoje há cabras a limpar a Serra do Rabadão

Há uma ventania furiosa a correr a Serra do Rabadão, em Góis, nesta manhã de sol. De gorro enfiado na cabeça, Anabela Martins, 51 anos, parece não se atrapalhar com o frio que o vento carrega, enquanto, de cajado na mão, acompanha o rebanho de cabras que, desde o ano passado, vai regendo o seu dia-a-dia. Só se apressa quando, distraída na conversa, se apercebe que as cabras estão prestes a desaparecer para lá do terreno limpo, atrás de uma parede de silvas. “Ai, que elas estão a fugir”, diz, antes de se apressar atrás delas, pelo meio do matagal. O rebanho de Anabela e do companheiro, Luís Fontinha, foi alvo de uma candidatura para integrar o projecto de “cabras sapadoras”. Mas o objectivo do casal vai muito além disso.

Foi preciso outra espécie de vendaval para que chegassem até aqui. Para Anabela começou com a perda do emprego, na fábrica de tapetes em que trabalhava havia 17 anos. Com o gosto pelos animais enraizado desde sempre, tirou um curso de Técnica de Produção Agrária e acabou por arranjar novo trabalho na empresa de criação de animais em que estagiou. A morte da mãe, contudo, levou-a a regressar à aldeia onde nascera, Outeiro, e a cruzar-se com Luís, de 40 anos. “Conhecemo-nos e tínhamos os mesmos sonhos”, traduz ela, de forma simples.

Para ele o vendaval foi de chamas. A 15 de Outubro de 2017, um dos incêndios que devastaram o país destruiu a empresa de construção que partilhava com o pai. A descrição daquela noite não difere da de tantas outras, feitas pelos milhares de portugueses que viveram a tragédia – a tentativa incansável para salvar os bens (salvou-se a habitação), a impossibilidade de os bombeiros chegarem a todo o lado, o desespero de receber uma chamada telefónica a dar conta do fogo que se acercava de familiares, para a seguir perder as comunicações e ter de aguardar horas até descobrir que estavam a salvo. “Fugi por pouco. São momentos que nos marcam e este projecto vem um bocado no seguimento desse 15 de Outubro”, diz o homem da aldeia da Benfeita, aos pés da Serra do Açor, concretizando: “O Estado não faz as coisas bem, como se viu, e se calhar temos de ser nós a tentar fazer algumas coisas, se conseguirmos.”

Foto Adriano Miranda

E foi assim que trocou de serra, depois de trocar de aldeia. Lá por casa também houve sempre animais e recorda-se de, com poucos anos, acompanhar o avô no pastoreio. Adulto, só não se dedicou logo a essa actividade porque não era rentável. Agora, diz, está finalmente a fazer o que sempre quis. Mas sem ilusões. “Isto é um projecto que tem de dar dinheiro, tem de dar para a minha subsistência”, diz. A ambição é grande, no que descreve como “uma experiência viva e prática de sustentabilidade e de integração com o ambiente.”

O casal começou a pensar comprar cabras no início do ano passado. Em Julho tinham finalmente as primeiras 38. Montaram um cabril temporário na aldeia do Outeiro e a presença dos animais começou a fazer-se notar. Agora, mostram os campos atapetados de erva entre as oliveiras, ali mesmo colados às casas. “Estava tudo ao abandono. Só havia três habitantes em Outeiro e havia silvas até às casas. As oliveiras estavam cobertas por silvas”, dizem. Estas cabras ainda não são oficialmente “cabras sapadoras”, mas já fazem o trabalho.

Hoje os terrenos estão limpos e os habitantes da aldeia engordaram com a fixação de Anabela e Luís e de dois dos três filhos dela. E o rebanho também cresceu, para cerca de 130 animais, deixando de caber nos abrigo improvisado. A solução veio das assembleias de compartes, de Aida Cruz e Artur Neves, responsáveis pelos baldios onde hoje pasta o rebanho – aumentado com crias nascidas no final do ano, depois de ter perdido alguns dos animais originais, mais velhos. É aqui que está instalado o cabril de madeira em que ele pernoita, e que, segundo Anabela “estava ao abandono havia mais de 20 anos”.

Iogurte de cabra com medronho

Lá em cima, no alto do Rabadão, Anabela cuida do rebanho enquanto Luís conduz o tractor emprestado pela Associação Florestal do Concelho de Góis para limpar um terreno onde quer ver nascer outra parte do projecto: semear pastagens biodiversas, não só para controlo da vegetação, mas para garantir diversidade de alimento para o rebanho, já que, diz ele: “Em termos de produção de leite, só comer mato não é bom.”

E assim se desenha mais um ramo do projecto que o casal tem delineado na sua cabeça, e para o qual anda a tentar angariar apoios, depois de os fundos próprios com que têm alimentado o sonho comum estarem a chegar ao fim. Para levar avante o sonho comum, candidataram-se ao programa Prevenção dos Fogos Florestais através da Realização de Gestão de Combustíveis com Recurso a Pastorícia, as “Cabras Sapadoras”, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). E apresentaram também outras candidaturas a fundos europeus, na expectativa de conseguirem meios para adaptar o cabril à produção de leite, queijos e iogurtes de cabra, enriquecidos com produtos da região: medronhos, mel e castanha.

Luís salienta as vantagens de tudo. As pastagens, de gramíneas e leguminosas, além de travarem o fogo e servirem de alimento, fixam carbono (cerca de cinco toneladas por cada hectare, afirma). A produção de iogurtes recheados com produtos da região vai estimular o investimento de outras pessoas na produção das matérias-primas necessárias. “O medronheiro pode ser bom para combater o avanço do fogo, mas ninguém o vai plantar se não tiver como escoar o produto”, diz. A limpeza que as cabras fazem do terreno fica muito mais barata do que o investimento que o Estado tem de fazer, com recurso a meios mecanizados.

De todos estes projectos, o “menos interessante” economicamente, diz, até é o das “cabras sapadoras” – em zonas com mato inferior a 25 centímetros de altura, o que poderá receber são 25 euros por cada hectare desbastado, anualmente. Fez uma candidatura a cinco anos, mas ainda não sabe se foi aprovada. Depois de anunciar, em Maio, que havia já 39 rebanhos, compostos por cerca de 4900 cabras, seleccionados ao abrigo daquele projecto, o Governo não tem ainda os resultados do concurso aberto em Outubro, mas cujo prazo de candidatura foi prorrogado até meados de Janeiro deste ano. É por eles que Luís e Anabela aguardam, para saber se foram contemplados.

E, se isso acontecer, ainda quer algum tempo para verificar se “é interessante” insistir no projecto. “Podemos ter aqui 500 ou 600 animais. Para isto ser viável, implica gerirmos uns 600 hectares de terreno”, diz. Por enquanto, propôs-se a gerir 123 hectares de faixa primária de controlo de incêndios. Enquanto o casal aguarda para saber se o rebanho vai juntar-se, oficialmente, aos restantes de “cabras sapadoras”, os animais já vão fazendo esse trabalho.

Imparáveis, as cabras continuam a comer o que lhes aparece pela frente, antes de serem colocadas no cabril, por algumas horas, ao início da tarde. Dali a pouco, hão-de voltar para o exterior. E é assim, todos os dias, a partir das 7h, independentemente de fazer frio, chuva, nevoeiro ou vento agreste. É duro, mas Anabela garante que quando se gosta, tudo se ultrapassa. E ela está a gostar muito. A solidão não a atrapalha nem se sente perdida com as horas passadas ao ar livre, só com os animais por companhia. “Penso, canto, rezo, ouço música, converso com elas”, diz, sorridente. Garante que até já lhes vai dando nomes e que elas são todas “meiguinhas”. As cabras obedecem à sua voz de comando, quando as orienta para os caminhos que quer. Enquanto andam, vão comendo. Atrás delas, tudo fica mais limpo.

As cabras de Ana já são uma empresa Foto Já passaram seis anos desde que a engenheira zootécnica Ana Catarina Fontes comprou as primeiras cabras do seu rebanho. O objectivo primordial era mesmo tratar dos campos que a família possui em Argoncilhe, Santa Maria da Feira. Depois, a ideia de colocar as cabras a limpar terrenos, em vez de se recorrer a meios mecânicos, transformou-se num projecto empresarial. Como o conceito não era “nada novo”, mas uma espécie de regresso a um método caído em desuso, resolveu chamar à empresa Back to Basic, e agora as cabras de Ana Catarina são contratadas por proprietários de vários concelhos da Área Metropolitana do Porto. O projecto da engenheira zootécnica ganhou alguma visibilidade no ano passado, quando desenvolveu um projecto-piloto, em colaboração com a Câmara de Santa Maria da Feira, que levou a que, durante três meses, 26 das suas cabras limpassem 12 toneladas de vegetação num terreno municipal de 4042 metros quadrados, em Fiães. Terminada a experiência não há, por enquanto, qualquer relação firmada com aquela autarquia, mas o trabalho para o rebanho que entretanto cresceu até cerca de 50 animais, continua. “Avançamos sem apoios, o projecto é completamente privado. A experiência tem sido positiva. As pessoas começaram um pouco a medo, chamando-nos para fazermos a limpeza de parcelas pequenas e já nos voltaram a contactar para limparmos parcelas maiores, diz. A dificuldade em transportar o rebanho para locais muito distantes condiciona a aceitação de trabalhos e o facto de estar numa zona que não é considerada prioritária ao nível da gestão de vegetação para combate a incêndios, faz com que Ana não possa candidatar-se a programas como o das “cabras sapadoras”. Mas ela não pensa em baixar os braços e já anda a pensar em dar novos contornos ao negócio, investindo na geolocalização dos animais. E, claro, em diversificar. É que no Inverno, diz, os proprietários “esquecem-se” um pouco mais que é preciso limpar os terrenos e não há tanto trabalho nessa área. Por isso, é preciso diversificar, e na quinta que possui, esta época do ano é ocupada com actividades de contacto com a natureza e promoção ambiental.