“Coletes amarelos” voltam a marchar. Governo francês satisfeito por evitar “excessos” em Paris

Este sábado voltou a ser marcado por distúrbios em várias cidades francesas, descreve a agência Reuters, no 19.º fim-de-semana de protestos dos chamados “coletes amarelos”.

Pela primeira vez, foram destacadas unidades militares para apoiar a polícia em Paris. Contudo, ao contrário do último sábado, quando alguns manifestantes causaram danos a dezenas de estabelecimentos na avenida dos Campos Elísios, no coração da capital francesa, o protesto não atingiu hoje a mesma escala de violência.

A manifestação em Paris foi predominantemente pacífica, descreve a Reuters, mas ao final da tarde a polícia voltou a dispersar manifestantes com recurso a gás lacrimogéneo, perto de Boulevard de Strasbourg, no lado oriental do centro da cidade. Alguns manifestantes atearam fogo a caixotes de lixo.

Houve confrontos também em cidades como Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, Montpellier e Nice.

O ministro francês do Interior, Christophe Castaner, disse que 40.500 “coletes amarelos” se manifestaram em França, um número superior aos 32 mil do passado sábado. Em Paris manifestaram-se cerca de cinco mil pessoas, afirmou. O movimento dos “coletes amarelos” contabilizou um total 127.212 manifestantes.

Numa declaração à imprensa a partir da sede do ministério, Castaner adiantou que foram feitas, em todo o país, 233 detenções e outras 107 pessoas foram multadas por se concentrarem, em cerca de 15 cidades, em zonas onde as manifestações tinham sido proibidas para evitar cenários de vandalismo e pilhagem como os que se verificaram nos Campos Elísios. Foram também feitos 8.645 controlos preventivos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ministro francês congratulou-se por ter conseguido evitar “excessos” no 19.º sábado de protestos dos “coletes amarelos”, em Paris, ao contrário do que aconteceu há uma semana. “Hoje aplicaram-se as medidas correctas e os resultados estão à vista”, salientou Christophe Castaner. O governo pretendeu assinalar que corrigiu os erros na estratégia de manutenção da ordem pública aos quais atribuiu o descontrolo que permitiu os distúrbios a 16 de Março.

O governante insistiu que as manifestações para as quais foi solicitada autorização decorreram tranquilamente, na sua maioria, e que “foi possível prevenir as numerosas tentativas de violência e pilhagens”.

Para o conseguir, foram mobilizados 65 mil polícias. Um agente sofreu uma paragem cardíaca na Praça da República, em Paris, e teve de ser retirado em estado muito grave.