“Brexit”: Manifestantes enchem as ruas de Londres em busca de segundo referendo

O movimento People´s Vote saiu este sábado às ruas de Londres para pedir a convocatória de um segundo referendo sobre o “Brexit”. Milhares de manifestantes marcham no centro da capital inglesa, a menos de duas semanas do prazo estipulado para a saída do Reino Unido da União Europeia, empurrado de 29 de Março para 12 de Abril (caso o acordo de saída seja chumbado).

Apesar de ainda não se saber uma figura exacta, os organizadores esperam que esta manifestação ultrapasse a de 2018, que reuniu cerca de 700 mil manifestantes. Várias figuras de renome da sociedade britânica marcam presença nos protestos que terminarão na escadaria em frente ao Parlamento.

Sadiq Khan, mayor londrino, anunciou a sua participação na manifestação, afirmando que o Reino Unido tem de agir rapidamente: “Estamos a dias de cair de um precipício com consequências catastróficas. É tempo de tirar [esta decisão] das mãos dos políticos e colocá-la de novo no povo. Não importa como votaste no referendo, podemos todos concordar que o caminho que nos estão a obrigar a seguir não é do interesse nacional.”

Também a primeira-ministra escocesa, Nicola Surgeon, faz parte dos protestos. A governante diz que a Escócia — que reuniu 62% dos votos favoráveis à permanência na UE — garante que o país foi esquecido nas negociações de saída.

Do outro lado, Nigel Farage, antigo líder do partido independentista do UKIP, está numa manifestação que tem a mensagem oposta da que se vive em Londres. Em frente a 200 apoiantes reunidos em Sunderland, Farage afirmou que Theresa May reduziu a nação a um “estado de vergonha”. O político garantiu, ainda, que os manifestantes de Londres não eram uma maioria.

Foto Nigel Farage reuniu 200 apoiantes em Sunderland REUTERS

Aproximadamente 17,4 milhões de britânicos — cerca de 52% dos votos — optaram por deixar a União Europeia no referendo de 2016, enquanto 48% votaram a favor da permanência.