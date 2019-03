Cerca de 1300 pessoas retiradas de cruzeiro na costa norueguesa

Um navio de cruzeiro com cerca de 1300 passageiros a bordo está a ser evacuado na tarde deste sábado, na costa ocidental da Noruega, depois de uma falha dos motores. As autoridades norueguesas já iniciaram a retirada por helicóptero dos passageiros do MV Viking Sky.

O navio esteve à deriva depois de uma falha do motor, em meio a condições de vento muito forte. A tripulação já conseguiu religar um dos motores, de acordo com informações recolhidas pela BBC. O MV Viking Sky está, neste momento, ancorado cerca de dois quilómetros da costa, avança a Reuters. As condições atmosféricas são bastante adversas, mantendo-se o vento forte e uma forte agitação marítima.

O navio passava pela zona de Hustadvika, uma faixa da costa norueguesa conhecida pelo mau tempo e águas rasas pontuadas por rochedos.

Helicópteros e embarcações de resgate foram enviados para a zona, anunciaram os serviços de resgate marítimo noruegueses. Estão a ser preparadas instalações em terra para receber os passageiros evacuados. Cerca das 15h30, à volta de cem pessoas tinham sido evacuadas, de acordo com autoridades norueguesas citadas pela Reuters.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As autoridades norueguesas anunciaram ainda que a embarcação estava à deriva em direcção a terra quando foi feito o pedido de resgate.

A embarcação, que fez a sua viagem inaugural em 2017, pertence à empresa Viking Ocean Cruises, parte do grupo Viking Cruises, fundado pelo milionário norueguês Torstein Hagen. De acordo com o site da empresa, o navio tem capacidade para 930 passageiros.