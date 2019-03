Alejandro Chávarro, de Paris a Lisboa, ele traz vinhos e amigos

O que vai ser o evento?

Nos dias 24 e 25 de Março, o Hotel Altis Belém assinala o seu 10.º aniversário com várias iniciativas, entre as quais o Vinhos com Sentido, organizado pelo escanção Alejandro Chávarro. Para as provas especiais Chávarro convidou 19 viticultores de diferentes países, além de dois chefs sommeliers internacionais, Emmanuel Cadieu (do 67 Pall Mall, de Londres) e Alejandro Hernandez (Dani Garcia, em Marbella).

O que acontece dia 24?

No dia 24, entre as 10h30 e as 13h30, há uma masterclass de Champanhe, comentada pelos próprios produtores (David e Carole Léclapart, Benoît Tarlant, Pascal & Laure Doquet, Cyrill Jeaunnaux, e ainda as casas Champagne Bérèche & Fils, Champagne Suenen e Champagne Olivier Horiot). Entre as 13h30 e as 15h há um almoço buffet pelo chef Eric Gauthier e o chef pasteleiro Patrick Delmas, do Atéliers & Saveurs Montréal, e pelo chef do Feitoria, João Rodrigues. Por fim, entre as 15h e as 18h há uma masterclass de vinhos da Borgonha, também comentada pelos produtores (Athénaïs de Béru, François de Nicolay, Chantal Lafarge, Guillaume Lavollée, Pierre-Henri Rougeot, Antoine Olivier, Emmanuel Guillot e Jean Philippe Bret).

E qual o programa do dia 25?

Segunda-feira, entre as 10h30 e as 13h30, há uma masterclass de vinhos do Loire/Jura/Alsácia/Itália/Espanha/Hungria comentada pelos produtores (Alexandre Bain, Domaine Landron, Michel Gendrier, Marie Zusslin, François Rousset-Martin, Laura di Collobiano, David Léclapart). O almoço será da responsabilidade das mesmas equipas de dia 24, e à tarde, entre as 15h e as 17h30, haverá Diálogos à Mesa, uma mesa redonda destinada a profissionais da restauração, sommeliers, empregados de mesa, chefs e viticultores, para debater “temas essenciais do mundo do vinho e da restauração”.

A entrada para um dia tem o preço de 195€ e para os dois dias 325€. Bilhetes à venda em www.vinhoslivre.com.